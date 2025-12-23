Telegram創辦人免費捐精加贈試管療程 女客擠爆俄國診所、前女友對簿公堂

通訊軟體Telegram共同創辦人度洛夫。圖為2017年所攝。美聯社資料照片



Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）今年6月自爆15年前開始捐精，與他有血緣的孩子已超過100人，而且這些子女都能分到他的遺產。俄羅斯一間生殖診所以「度洛夫的精子和免費試管療程（IVF）」打廣告，想生小孩分財產的女性趨之若鶩。

美國《華爾街日報》報導，莫斯科的生殖診所AltraVita，去年夏天開始一項別出心裁的行銷活動：在官網設立一個「用度洛夫的精子免費做試管嬰兒」專屬欄位，吸引不少外貌出眾的女性前來。

廣告 廣告

AltraVita在各類會議、社群媒體與新聞網站上宣傳時，形容度洛夫「基因匹配性高」，並表示他願意為37歲以下、希望使用其「熱門」精子的女性支付試管嬰兒療程費用。

俄羅斯的生殖診所AltraVita，以Telegram創辦人度洛夫捐贈的精子和免費試管嬰兒療程，吸引大批女性顧客。翻攝AltraVita官網

一名前診所醫師表示，他曾為多名女性進行檢查，前來的參與者「外貌都很出色，受過良好教育，身體也非常健康」。醫師並補充，為避免法律糾紛，參與者必須是未婚狀態，「她們想要的是，嗯，某一個類型男人的孩子，她們認為那樣的父親形象才是正確的。」

來自莫斯科的35歲女子潘娜（Anna Panina）表示，她曾考慮參與這項計畫。她說：「這是成為一個美麗又聰明人類之母的絕佳機會。」

41歲的度洛夫今年6月接受法國媒體專訪時，自爆捐精多年，在至少12個國家擁有至少100名子女；另外，度洛夫和3名伴侶先後育有6名孩子。

目前長居杜拜的度洛夫說，這些擁有他血緣的孩子，以後都能平均分到遺產。

度洛夫還在壯年，但「繼承之戰」的金錢問題已經上演。他曾與現居瑞士的律師博爾加（Irina Bolgar）於2013年至2017年間在俄羅斯生下3名子女，雙方發生糾紛。

博爾加表示與度洛夫交往10年，兩人關係惡化後，度洛夫於2023年切斷對她與孩子的所有經濟支援，包括終止他們在日內瓦住所的租約，原因是她拒絕將孩子搬至杜拜。她同年在瑞士對度洛夫提出刑事告訴，指控他曾5次毆打最小的孩子。博爾加拒絕就該刑事申訴置評。

度洛夫的發言人斯普強（Devon Spurgeon）表示，相關指控從未發生，屬於「具爭議性的監護權糾紛」，是「試圖向其當事人索取金錢者」所提出。

斯普強還說，博爾加與度洛夫從未是伴侶關係，且度洛夫「為所有子女提供經濟支持」，包括2019年向博爾加預付700萬美元的撫養費，但博爾加主張該款項是私人贈與。

《華爾街日報》報導，早在去年7月，度洛夫就在Telegram發文證實，大約2010年開始捐精，最初是為了幫助一名友人受孕，之後轉為匿名捐贈，以紓解「高品質捐贈精子」短缺的問題。

出生於俄羅斯的度洛夫說，雖然多年前已停止捐精，但其冷凍精子仍存放於AltraVita診所。他在貼文中說：「健康精子短缺已成為全球日益嚴重的問題，我很自豪自己盡了一份力。」

根據《富比世》雜誌估計，度洛夫的身價為170億美元（約5356億元台幣），其中大部分來自Telegram的估值。度洛夫曾表示，未來打算將該公司留給一家非營利基金會。

另外，度洛夫還持有未公開數量的比特幣，稱是2013年購入。這項宣示引發大量自稱是其子女者湧入留言，他也對此作出說明。

度洛夫在2024年10月接受美國播客弗里德曼（Lex Fridman）訪問時表示：「只要他們能證明與我具有相同DNA，也許在30年後，我過世之後，他們就有權分得我的遺產。」

他還說，計畫將自己的DNA開源，讓其生物子女能彼此找到對方。

更多太報報導

美國禁大疆無人機 中國外交部：堅決反對打壓

川普版「飢餓遊戲」？50州各選1男1女參加建國250周年運動賽

北韓駭客混進來！亞馬遜擋1800份詐騙求職 遠距上班險成金援管道