Telegram創辦人大方捐精、親生孩可分遺產 一文看懂為何富豪愛全球播種

編譯張渝萍／綜合報導

富豪的夢想可能不只主宰世界、掌控資源，還要將自己的「優質」基因散播至全世界。

《華爾街日報》近日報導，通訊軟體Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫（Pavel Durov）表示，他願意為37歲以下、希望用他精子進行試管嬰兒（IVF）的女性全額負擔醫療費用，並承諾讓這些孩子可繼承他部分遺產。《富比士》估計，杜洛夫目前淨資產約為170億美元（約5350億元台幣）。

Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫願意為37歲以下、希望用他精子進行試管嬰兒（IVF）的女性全額負擔醫療費用，孩子還能分遺產。（圖／翻攝自X平台 @BrutalMindset）

Telegram創辦人為什麼要捐精？

報導指，現居杜拜的杜洛夫，已與三名不同女性育有六名子女。但他的野心不僅如此，杜洛夫自2010年起開始捐精，至今在12個國家擁有超過100名「親生（biological）」子女。

雖然他已不再繼續捐精，但他先前捐出的精子仍冰凍存放在俄羅斯莫斯科的 Altravita 生殖醫學診所。杜洛夫去年7月在Telegram上發文表示，「這些精子仍可使用」。

接受杜洛夫捐精的條件並不難，為避免法律糾紛，女性必須未婚，年齡則須在37歲以下。杜洛夫最初捐精是為了幫助一位想要孩子的朋友，之後則以緩解「高品質精子短缺」為由持續捐贈。

Altravita 診所院長、也是杜洛夫友人的雅科文科（Sergey Yakovenko）曾說服杜洛夫，認為在男性不孕率長期上升的趨勢下，「提供優良基因是一種公民責任」。

杜洛夫過去曾接受一家法國雜誌訪問時也提到，由於塑膠污染等因素，全球多地男性精子濃度正迅速下降，他很自豪自己某程度上能緩解這一問題。

捐精除了得到基因還能分遺產？

報導指出，該診所目前懸掛著宣傳杜洛夫「生物材料（精子）」的橫幅，旁邊還放有他的照片與Telegram標誌。診所表示：「所有前來的女性都非常漂亮、受過高等教育，且身體非常健康。」杜洛夫本人並未參與潛在母親的篩選或醫療檢查。

除了獲得杜洛夫的基因，這些孩子未來還可能得以繼承他的財產。去年10月杜洛夫在一場Podcast訪談中表示，若能證明是他的親生子女，「他們很可能有權平等繼承我遺產的一部分，時間大概是在我過世約30年後。」

杜洛夫還宣布，將開放自己的 DNA 資訊，讓他四散各地的「親生子女」能彼此相認。在這項「繼承宣言」發布後，杜洛夫表示已收到大量自稱是他子女的訊息。

杜洛夫以緩解「高品質精子短缺」為由持續捐贈。（圖／翻攝自X平台 @BrutalMindset）

馬斯克為「播種」富豪先驅

挑戰生殖倫理界線的不只他，同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）早已將低生育率視為人類面臨的最大危機，並主張「聰明的人應該多生孩子」，還計畫讓後代殖民太空。

目前馬斯克透過試管嬰兒與代理孕母已育有14名以上子女。這些富豪或許是想效法13世紀的征服者成吉思汗，據研究顯示，成吉思汗的後代如今遍布全球，約有1600萬人。

馬斯克早已將低生育率視為人類面臨的最大危機，並主張「聰明的人應該多生孩子」。翻攝馬斯克官方IG

杜洛夫1984年出生於列寧格勒，也就是現在的聖彼得堡。他對語言與歷史有濃厚興趣，抱有自由主義世界觀，反對國家與中央集權，並將Telegram視為對抗俄羅斯以及西方威權主義的工具。

「高品質基因」迷思與階級觀念

然而，一些掌握科技、財富與地位的億萬富翁，對「人類特質」的執著引發類似古典優生學質疑。在20世紀初，部分國家曾以消除「劣等特質」為由，對特定族群實施強制絕育。最終引發一個核心問題：是否存在「較不值得存在的生命」，以及是否會正常化「生命之間存在階級」的觀念。

此外，即便表面上看似女性是「自願」選擇精子，但這樣的捐精敘事的核心仍圍繞在「優質男性基因」之上，全是基於尚未被科學證實的信念，也就是認為成功、智力、外貌與健康等特質可由「高品質DNA」遺傳，而使用這類精子的女性，她們的生育便成了「美德」與「使命」。

在馬斯克或甚至杜洛夫的言論背後，隱含的是一種「優生式」的判斷，由於高教育、高智力族群的低生育率可能導致文明崩潰，因此聰明的人應該生更多孩子。然而，這種「新人類」將對世界造成何種影響，至今仍沒有答案。

