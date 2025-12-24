Telegram創辦人捐精擁百名子女「加碼分遺產」 5千億身價掀認親熱潮！複雜私生活也曝光

Telegram創辦人富豪杜洛夫公開宣布將為年齡在37歲以下、希望使用他精子的女性全額支付試管嬰兒（IVF）費用，並承諾這些孩子未來有權繼承他的遺產。（翻攝自X平台 @BrutalMindset）

知名通訊社群軟體「Telegram」創辦人帕維爾．杜洛夫（Pavel Durov），近日公開宣布將為年齡在37歲以下、希望使用他精子的女性全額支付試管嬰兒（IVF）費用，並承諾這些孩子未來有權繼承他的遺產，隨即收到大票認親訊息，不過此舉引發各界對科技富豪干預基因傳承、復興優生思想的倫理爭議。

根據《華爾街日報》報導指出，擁多重國籍的Telegram創辦人杜洛夫，自2010年起進行精子捐贈，至今已累計有超過100名「生物學上的子女」分布於12個國家，雖杜洛夫已停止捐精，但位於莫斯科南部的AltraVita診所近期推出37歲以下女性活動，主打杜洛夫的「高品質基因來源」，且試管嬰兒（IVF）費用也由杜洛夫買單。

承諾捐精擁百名子女可分遺產

現年41歲的杜洛夫，身價估計達170億美元（約新台幣5363.5億元），今年夏天承諾，只要這些孩子能透過DNA檢測證明血緣關係，未來將可「平分他的遺產」，且計畫公開自己的DNA資訊，以便在世界各地的「兄弟姊妹」能彼此相認，聲明發布後，他隨即接獲大量自稱為其子女的訊息。杜洛夫也認為，此舉是為了緩解全球優質精子短缺的問題。

報導指出，杜洛夫並非唯一跨越倫理界線的億萬富豪，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也擁有至少14名子女，並視生育為對抗人口崩潰的手段。然而此舉引，也發外界批評，批評者認為杜洛夫與其他科技富豪推崇的「基因繁殖觀」，與過去20世紀初歐美政府推行的國家優生政策類似，當年以剔除「不良特質」為名進行強制絕育，目的同樣是篩選特定人種與性狀，認為這是引發干預基因傳承、復興優生思想的倫理爭議。

Telegram創辦人私生活精彩

不過，杜洛夫「家務事」複雜又精彩，目前有6名孩子，分別由3名不同女性所生。與前女友博爾加（Irina Bolgar）育有3名子女，目前正因撫養費問題在瑞士對簿公堂，且還被對方指控斷金援、曾對孩子動粗。另外，杜洛夫去年底也與匈牙利模特兒前女友巴科（Diana Bako）生下1子；現任女友瓦維洛娃（Juli Vavilova）則在杜洛夫於法國被捕後不幸流產。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

