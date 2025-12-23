Telegram創辦人捐精擁百名子女！加碼曝「1條件」可分遺產

國際中心／楊佩怡報導

知名通訊軟體Telegram創辦人兼執行長帕維爾·杜洛夫（Pavel Durov），過去曾在自己的官方帳號聲稱，他透過匿名捐贈精子，在12國有超過100名生物學上的子女，遺傳了他的DNA。他還向法國政治雜誌媒體透漏已擬好遺囑，並宣布其高達 140 億美元（約新台幣 4500 億元）的遺產將由所有子女平等繼承；但為了避免下一代淪為敗家子女，杜洛夫要求孩子們在 2055 年前必須靠自己的能力生存。

Telegram創辦人杜洛夫曾坦言自己有參與捐精，目前12個國家中就有多達上百名他的親生子女。（圖／翻攝自杜洛夫IG）

根據外媒報導，杜洛夫在社群媒體上透露，他維持單身且偏好獨居，但在 15 年前應一位朋友之邀首次捐精後，診所負責人告訴他「高品質的捐贈物資」極度短缺。自此，杜洛夫將捐精視為一種「公民義務」，希望能藉此幫助不孕不育的夫婦，並消除社會對捐精的負面標籤。他甚至與莫斯科的一家生殖診所（AltraVita IVF Clinic）合作，資助免費的試管嬰兒（IVF）療程，前提是必須使用他的精子。杜洛夫強調：「我想激勵更多健康的男性加入捐贈行列。」

杜洛夫表示已擬好遺囑，將會把名下140億美元的遺產平分給他所有子女。（圖／翻攝自杜洛夫IG）

在接受法國雜誌《Le Point》專訪時，杜洛夫明確表示，他打算將估計近 140 億美元的遺產留給所有的孩子，包括與三位不同伴侶自然生育的 6 名子女，以及透過捐精誕生的上百名後代。杜洛夫表示：「他們都是我的孩子，擁有相同的權利。我不希望在我死後，他們為了爭奪財產而自相殘殺」。儘管杜洛夫自認是在貢獻社會，但此舉已引發國際間巨大的倫理爭議。專家指出，單一捐贈者產生過多後代可能導致嚴重的問題：

意外近親通婚： 上百名分佈全球的兄弟姊妹若在不知情下交往，恐釀倫理悲劇。 心理衝擊： 孩子長大後發現自己有 100 多名同父異母的兄弟姊妹，可能產生身份認同危機。 醫學風險： 若捐贈者攜帶隱性基因缺陷，將大面積擴散至下一代。

馬克斯過去曾提出「捐精讓5000名女性懷孕來拯救人類」的言論。（圖／民視新聞資料照）

目前，各國對於捐精後代數量的規範不一。美國與俄羅斯尚無全國性法律限制單一捐贈者的次數，而法國、瑞典、比利時等歐洲國家則有嚴格上限。目前歐盟正積極商討建立國際統一限制，以防範像杜洛夫或荷蘭男子邁爾（Jonathan Jacob Meijer）這類「超級捐贈者」無限制地繁衍後代。杜洛夫與馬斯克同樣抱持「人口主義」（Pronatalist），對全球生育率下降感到憂慮。有不少網友戲稱，杜洛夫這番高調宣言，或許會讓同樣熱衷於生育的馬斯克感到競爭壓力。

