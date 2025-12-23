Telegram創辦人捐精「擁百名子女」！承諾子女可分遺產 多人傳訊認爸

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

通訊軟體Telegram創辦人帕維爾．杜洛夫（Pavel Durov）近日公開表示，將為37歲以下、未婚且希望使用其精子的女性，全額支付試管嬰兒費用，並承諾這些子女未來享有繼承權。此舉引發外界對科技富豪介入生殖、基因傳承的倫理爭議。

通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫捐精，據信已擁有超過百位子女。（圖／美聯社）

《華爾街日報》報導，現年41歲的杜洛夫已和3名女子擁有6名孩子，他自2010年起開始捐精，累計在12國擁有逾100名「生物學子女」。雖已停止捐贈，但其冷凍精子仍存於莫斯科生育診所，並以「高品質基因來源」行銷。診所表示，申請使用者多為外貌與教育條件佳、身體健康的女性。杜洛夫本人並未介入醫療與篩選流程。

杜洛夫友人、診所主管雅科文科（Sergey Yakovenko）指出，杜洛夫捐精的初衷是協助朋友，而後將其視為回應全球「優質精源不足」的社會責任。杜洛夫也曾稱，因環境汙染導致男性精子品質下滑，自己能「改善精子品質危機」。

根據《富比世》估算，杜洛夫身價約170億美元。他在今年10月受訪時曾說，若有人可證實是他的親生子女，「在我過世約30年後，他們可能平等擁有繼承權」，並為自己的DNA「開源」，協助子女找尋彼此。他也表示在發布聲明後收到大量自稱是他子女的訊息。

然而，學界與輿論批評，此類以「優良基因」為導向的生育觀，與20世紀初的優生思想有相似風險，恐加劇階級與生命價值的排序。類似爭議亦見於特斯拉創辦人馬斯克倡議高生育率並育有多名子女。批評者提醒，所謂「高品質DNA」缺乏科學定論，將其視為道德或社會任務，可能帶來長遠的倫理問題。

