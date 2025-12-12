TerraUSD崩盤蒸發400億美元！南韓「加密貨幣之王」遭美法院判15年徒刑

Terraform Labs的聯合創始人兼執行長權渡衡。（圖／達志／美聯社）

昔日被稱為「加密貨幣之王」的韓國企業家、Terraform Labs的聯合創始人兼執行長權渡衡（Do Kwon），因涉及2022年5月價值400億美元的穩定幣TerraUSD和加密貨幣Luna崩盤事件，並被揭露其核心架構實為詐騙後，於美東時間11日遭判處15年有期徒刑。

綜合外媒報導，這位34歲畢業於史丹佛大學（Stanford University）的金融科技明星，被受害者指控利用信任作為武器，讓投資人誤以為其打造的虛擬貨幣與穩定幣系統極度安全；但這一切其實由秘密注入的外部資金支撐，並非真正的市場機制。

權渡衡在聽取到庭或以電話陳述的受害者，訴說這場崩盤如何摧毀他們的家庭、退休金與人生後，向法官道歉。其中1名受害者在信中寫道，他的父親甚至因投資血本無歸而萌生自殺念頭。

主審的美國紐約南區聯邦地區法院法官恩格梅爾（Paul Engelmayer）表示，政府求刑12年「過於寬鬆」，辯方要求5年則「完全不可思議、荒謬至極」。依照罪名，權渡衡最高可被判處25年徒刑。

恩格梅爾對權渡衡表示，「你的罪行讓活生生的人們失去400億美元的真金白銀，這不僅是帳面上的損失。」他稱這起事件是「規模空前、影響深遠的詐騙」，並指權渡衡對投資人有「近乎神祕的掌控力」，造成難以估量的「人間悲劇」。

今年8月，權渡衡在紐約曼哈頓聯邦法院，承認了因Terraform Labs倒閉而面臨的詐欺指控，這個用於演算法穩定幣的區塊鏈協議和支付平台，是他在2018年於新加坡創立的。

檢方表示，整體損失甚至超過FTX創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）與維卡幣（Onecoin）共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）詐騙案的總和。恩格梅爾估計，受害者可能多達100萬人。

Terraform Labs曾對外宣稱旗下穩定幣TerraUSD是可靠的「穩定幣」，本應以穩定資產作為支撐以避免劇烈價格波動。但檢方指出，TerraUSD的穩定性其實是1場假象，依賴的是外部資金的注入；一旦脫離與1美元的掛鉤後，整個系統就會瞬間崩盤，拖垮TerraUSD與其姊妹幣Luna，引發「席捲整個加密貨幣市場的連鎖危機。」

事發後，檢方指控權渡衡試圖在新加坡重建Terraform Labs，但不久後便逃往巴爾幹地區。他於2023年3月23日持假護照在蒙特內哥羅旅行時遭逮捕，並在當地坐牢17個月。

依照認罪協議，權渡衡同意沒收逾1,900萬美元的資產。他的律師辯稱，他的行為源自「傲慢與絕望」，而非貪婪。權渡衡亦曾請求在其母國南韓服刑（他在那裡同樣面臨起訴），以更接近妻子及4歲女兒，但遭法官拒絕。

「在過去幾年裡，我幾乎每一個清醒的時刻都在思考，我本可以做出不一樣的決定，以及我現在能做什麼來彌補。」權渡衡對法官說。他表示，聽到受害者的敘述「令人痛心，也再次提醒我，我造成了多麼巨大的損失。」

1名受害者在電話中描述，他的太太在TerraUSD崩盤後，選擇與他離婚，而兒子們也失去了上大學的機會，他自己更是不得不搬回克羅埃西亞與父母同住，因為全家畢生積蓄都瞬間蒸發。

另1名受害者則透露，他至今仍要「背負罪惡感」，因為他曾說服親家與數百個非營利組織，投資TerraUSD。

受害者特羅菲姆丘克（Stanislav Trofimchuk）則感嘆，他們投入的19萬美元瞬間跌到僅剩1.3萬美元，「我們17年的人生積蓄，一夜蒸發。」

另1名受害者聖約翰（Chauncey St John）則在法庭上指出，他所合作的一些非營利團體損失了超過200萬美元，其中1間教會組織損失約90萬美元。他與妻子背負債務，而岳父母也不得不在原本應該退休的年紀繼續工作。儘管如此，他仍表示原諒權渡衡，並說：「我祈求上帝憐憫他的靈魂。」

檢察官在庭上朗讀超過300封受害者來信的部分內容，其中1位以縮寫代稱的受害者表示，他在努力支付帳單與完成學業期間，損失了近11,400美元，「對有些人來說，那只是帳面上的數字，但對我來說，是多年努力累積的成果。看著它在一夜之間消失，是我人生中最恐慌的時刻。這不是意外，也不是市場事件，而是詐欺。」因此他懇請法官「考慮這場悲劇造成的重大損失。」

美國助理檢察官莫塔扎維（Sarah Mortazavi）則指出，權渡衡以「傲慢、操控與對他人完全漠視」的方式實施詐騙，打造出1種「韌性的幻象來掩蓋系統性的失敗。」

