Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後

記者鍾釗榛／綜合報導

台灣10月電動車銷量冷到發抖，僅掛牌1,305輛，月減高達66.2%。（翻攝TESLA網站）

10月台灣新車市場總掛牌數達34,511輛，雖月增7.1%，但電動車卻冷到發抖，僅掛牌1,305輛，月減高達66.2%，創下今年新低紀錄。主因無他Tesla全面熄火，10月掛牌數僅21輛，與9月的2,491輛相比幾乎「腰斬再腰斬」，Model Y與Model 3甚至只分別交車6與7台。

n7趁勢登頂

少了Tesla稱霸後，市場瞬間人人有機會。本月由LUXGEN n7拿下電動車銷售冠軍，掛牌242台、月增14.7%。不過截至10月累計僅賣出2,787輛，同比衰退54.2%，顯示品牌主力正轉移至即將上市的n5，目前已有3輛掛牌，預告上市倒數計時。

LUXGEN n⁷ 截至10月累計僅賣出2,787輛。（圖／LUXGEN）

雙B逆勢上攻

BMW表現亮眼，iX1掛牌180輛勇奪第二名，iX與iX2也分別貢獻79與55台，整體氣勢強勁。今年累計BMW電動車掛牌達3,113輛，遠勝賓士的1,598台，台灣消費者顯然更青睞寶馬的電動魅力。

BMW電動車大軍表現亮眼。（BMW提供）

Volvo EX30與Toyota bZ4X強勢卡位

Volvo EX30交車117輛，雖月減五成，但受惠於Tesla退場，名次反而往上升。單馬達版本貢獻96台，親民價格加上北歐豪華形象，頗受市場好評。至於Toyota bZ4X小改款10月27日剛上市便壓線進榜，首批車主還享半年免費充電，和泰喊出年銷4千台目標，勢要在年底旺季搶回話題主導權。

Volvo EX30電動休旅交車117輛。（VOLVO提供）

