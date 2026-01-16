Tesla新款純電SUV-Model Y Performance開放下訂
（記者卓羽榛臺北報導）今日 Tesla 在台開放下訂 Model Y Performance 車款，高強度性能僅需 3.5 秒即可完成零百加速，同時兼具 598 公里續航里程（WLTP），並開放全新車色海軍藍（Marine Blue），為當今台灣車市同級距純電車款最佳高性能 SUV。Performance 車款發售價格為 $2,499,900，於本周末即開放全台 Tesla 體驗店賞車，並同步適用當季度「零頭款」或「月付 $9,999 」購車優惠方案。
Model Y Performance 極具跑格的外觀設計語彙，配有符合空氣力學的前後保桿、整合於頭燈組的導流孔及全新加長的碳纖維擾流，在高速行駛時提供更穩定的行路體驗。雙馬達全輪驅動，車系標配 21 吋 Arachnid 2.0 輪圈與標誌性紅色煞車卡鉗，搭配主動式懸吊，可根據道路狀況及駕駛偏好調整懸吊系統，無論日常通勤或公路自駕，都能提供優異的操駕樂趣與性能表現。Model Y Performance 具有 250 公里/小時的最高時速，僅需 3.5 秒即可完成零百加速，全新升級的電池芯具 598 公里續航里程（WLTP），充電 15 分鐘即可補充最高達 243 公里的續航里程。
Performance 版本車型標配升級為 16 吋 QHD 觸控螢幕（Model Y 全車系同步升級），內裝導入碳纖維飾板，前排跑車座椅具通風及加熱功能，及電動調整腿托，並於椅面、車尾同步標識 Performance 專屬銘牌，也標配專屬的 Performance 迎賓燈。後排標配 8 吋觸控螢幕，乘客可隨時調整溫度並使用串流影音等娛樂系統，後排座椅並具加熱、電調傾角、一鍵傾倒功能，享受 Performance 性能的同時，兼具舒適乘坐體驗；搭配 Model Y 全車系超過 2,100 公升的載貨空間，滿足通勤與全家出遊等各種生活情境。
本周末全台 Tesla 體驗店即開放 Model Y Performance 賞車，車款並適用 Tesla 當季購車禮遇， Model Y 與 Model 3 雙車系皆可零頭款入主，或使用月付 $9,999 方案輕鬆購車，並可同時搭配滿電出門套裝、車主推薦計劃，與原廠中古車換購等方案。
其他人也在看
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
六代Toyota RAV4 2.5 Hybrid旗艦版試駕：給我一個不選它的理由——除非你等2.0自然進氣
（文／Jason Chen）它來了！對於國內車市頗有關注的車迷們，過去數個月最為期待的，莫過於論聲量、論銷量都更勝國產車的神級進口休旅：Toyota六代RAV4。首發帶來2.5升油電動力、前驅及E-Four 4WD電子四驅，多達六款車型可選，104萬起的售價真的能「躺贏」？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 16 小時前 ・ 19
果然 關稅只降美國車！ 哪些進口車即將受惠、值得敲碗？
美國關稅懸而未決，沒有人確定現在買車會不會吃虧，再加上貨物稅一併提出討論，台灣汽車市場吹起一陣「等待風」。就算2025年新車盡出，各大展間就是冷冷清清。 消費者觀望、車商很焦慮，針對近期熱論紛紛的進口汽車關稅議題，日前經濟部產業發展署署長邱求慧特地說明，強調政府未來將採取「先談關稅、再調整貨物稅」分階段策略。重要的是，關稅調降範圍僅針對美系車款，而非所有進口車！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 個月前 ・ 發表留言
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
【新車試駕影片】New RAV4上市和泰未公開訊息曝光！PHEV何時進？線傳排檔哩？日本車機OTA？有車美仕配備？一季內完銷？2026 TOYOTA New RAV4 2.5 Hybrid
新世代RAV4 全車系統一採用 2.5 Hybrid 油電動力系統，在兼顧油耗表現的同時，也保有足夠的動力輸出，滿足日常通勤與高速行駛需求。車型編成上，Adventure 與 GR Sport 版本分別強化越野風格與運動化取向，讓 RAV4 不再只是都會休旅，也能應付戶外冒險或更講究操控節奏的駕駛情境。同時，全車系標配最新 TSS4.0 主動安全系統，在環境偵測與介入反應上較上一代更加成熟，搭配更大尺寸數位儀表與全新多媒體系統，進一步提升行車資訊呈現與操作體驗，延續 RAV4 一貫的耐用性與實用價值。車水馬龍網 ・ 1 天前 ・ 1
想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規
迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
Mercedes-Benz電動G-Class折扣台幣31萬求售
Mercedes-Benz G-Class對於品牌和車壇都是經典代表，因此認為因應趨勢推出電動G-Class消費者也會買單，但沒想到策略失敗了，繼先前租賃優惠外，近期又進一步針對購買祭出高額折扣促銷方案。Mercedes-Benz認為品牌光環推出任何車型消費者都會買單，尤其又是越野經典G-Class，為因應趨勢潮流Mercedes-Benz推出電動G-Class，但沒想到電動市場已退燒，加上電動G-Class售價高達16萬美元，因此電動G-Class銷量相當冷清，對此美國Mercedes-Benz去年就祭出5千美元降價促銷，租賃方案更是提高至9,500美元優惠。 然而看來先前促銷反應不夠熱烈，因近期外媒報導Mercedes-Benz加大電動G-Class促銷力道，降價金額提高至1萬美元，並且購買與租賃都適用，倘若還是無法提升銷售，那問題應該就出在消費者對電動熱度降溫、電動G-Class價格過高。美國Mercedes-Benz加大電動G-Class促銷力道，將折扣優惠提高至1萬美元。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分
RAV4一直是Toyota最具代表性的休旅車之一，而這次全新世代改款，整體氣場明顯不同。新世代Hammerhead雙髻鯊家族設計，讓車頭線條更低趴、更有跑格感，搭配C字形LED頭燈，辨識度大幅提升。這次試駕的ADVENTURE車型更是把粗獷風格發揮到極致，黑化水箱護罩、全地形胎與車頂行李架，讓人一看就知道它不只是都市休旅。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
這下不買不行了，有ACC的新年式Suzuki Jimny有望今年導入
去年10月Suzuki於日本推出新年式Jimny，乍看沒有任何調整但好料全在車內，配備ACC主動式車距巡航控制系統，如今據了解國內今年則有望導入。Suzuki Jimny推出後就大受歡迎，尤其更實用便利的五門車型，去年初日本上市短短4天就接到5萬張訂單，而在接近年底10月時，Suzuki在日本則推出新年式Jimny，乍看和現行沒有任何差異，但翻開規配表則是會人大吃一驚。 新年式Jimny主要是針對配備升級，除配備Suzuki Connect智慧連網系統外，更配置消費者想要的ACC主動式車距巡航控制系統，另外也還有DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統。 相信國內消費者應該都希望可以買到有ACC的Jimny，這部分據了解Taiwan Suzuki已在規劃中，若無意外今年就有望導入，但實際配備項目和價格漲幅還有待原廠公布。新年式Jimny加入Suzuki Connect智慧連網、ACC主動式車距巡航控制、DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統，國內方面今年有望導入。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
輝達CES亮相自駕AI「Alpamayo」，攜手賓士CLA搶進自動駕駛戰場
輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳在美國消費性電子展 (CES) 主題演講中，正式發布全新自駕車人工智慧AI技術「Alpamayo」。他形容「實體AI (Physical AI) 的ChatGPT時刻已經到來」，並強調這套系統具備「思考與推理」能力，不只接收感測器資料來控制轉向、煞車、加速，還能對即將採取的行動進行推理，說明「要做什麼、為何這麼做」，同步產生對應的行駛軌跡，瞄準自駕車與自動駕駛輔助系統的下一波競爭。地球黃金線 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
終於等到了？Subaru WRX STi Sport 原型車亮相 手排變速真的要回來了？｜2026東京改裝車展
且別說其他品牌，2025 Tokyo Auto Salon中讓Subaru車迷最為驚訝且最失望的一件事情，日本國內限定、限量500台的WRX S210卻已不再是品牌極致，前有當代WRX不再提供STi的性能版本，後有最強S210力不比EJ強且用的更是祖傳CVT，都說STi是Subaru的最終信仰，儘管聲望並不等於銷量、2025年品牌銷售在主要商品部分也確實不俗，但很明顯Subaru是有發現問題的，從移動展的Concept到改裝車展的Prototype，這次應該是真正的WRX STi了吧？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 19 小時前 ・ 1
【走雪隧還在猜車道？】這款APP竟然讓你永遠猜對邊？嘉偉哥實測竟遇路隊長！神準還是鬧笑話？｜Tunnel Vision 隧道之眼實測
最近網路上討論度相當高的開發者程式「隧道之眼」，主打針對國道五號的彭山隧道與雪山隧道，即時偵測車流狀況，並告訴駕駛當下該選左側還是右側車道，協助避開塞車路段，對經常跑雪隧的用路人來說相當有吸引力。 在運作原理上，隧道之眼是透過 交通部開放資料庫 的即時資訊，利用國道地面線圈感應器蒐集車流量，再由後台進行運算分析，判斷當下選擇左道或右道較不容易壅塞。 這次我們也不只看看數據而已，而是實際上路，完整走一趟彭山隧道以及雪山隧道，直接使用「隧道之眼」提供的建議，看看實際行駛結果到底準不準，會不會真的避開路隊長，還是反而翻車，就讓影片帶大家一起驗證。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發表留言
Jeep®重返台灣背後有什麼意義？美國車零關稅 就此暢行無阻？
如果關稅降低、甚至歸零，我們就能順利買到價錢合理的美國車？答案是「沒那麼簡單」。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 個月前 ・ 4
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
台美關稅拍板「汽車關稅尚未出爐」 日韓對美做了哪些讓步一次看
台美關稅談判底定，台灣輸美關稅降至15%，不疊加計算，至於國人關心美規車進口的關稅問題仍有待後續協商。回顧美國去年與日韓...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
象徵張開雙手迎接新能源，Honda 2027年新廠徽上路
Honda在2024年CES展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相，並計畫2026年0系列Saloon將會量產，而近日Honda也正式發布新廠徽訊訊息。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時也一併讓新廠徽亮相，除此之外也預告0系列Saloon會在2026年量產，2025 CES展Honda進一步帶來0 Saloon電動轎車和全新0 SUV休旅車，如今隨著已邁入2026年Honda今日也正式發布新廠徽。 和過往相比Honda新廠徽猶如張開雙手迎接，這也是象徵Honda將要朝向純電與油電等新能源，因此除今年首款0系列電動車會率先使用新廠徽外，2027年起新世代油電系統車型也會同步使用，現行油電與燃油等車型則被排除在外。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相。2025 CES展Honda帶來0 Saloon電動轎車和0 SUV休旅車。Honda新廠徽像似張開雙手迎接新能源，未來0系列電動車和2027年起新世代油電系統將會使用新廠徽。《原文詳Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔助駕駛系統不是萬能！高公局籲當心「6情況」辨識失效
近年來隨著科技進步，輔助駕駛系統（ADAS）已成為汽車的重要配備，大大降低許多駕駛的負擔，不過高速公路局提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」，有六種情況會辨識失效，呼籲駕駛切勿因過度相信輔助駕駛系統而鬆懈。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 13 小時前 ・ 7
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
春節、228連假 國道匝道封閉日期出爐
下個月就是春節連續假期，之後緊接著228紀念日連續假期。交通部高速公路局今天（16日）說明各個連假的匝道封閉管制措施，提醒民眾注意。根據高公局規劃，從2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道；2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言