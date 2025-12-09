Tesla第四季突破6,000台 比去年同期增近 70%
（記者卓羽榛臺北報導）Tesla 持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，本季度 Model 3 與 Model Y 現貨車均已完售，配合每季末新車大量到港船期，12 月展開大量交付，第四季預期完成超過 6,000 台新車交付，同比 2024 年第四季提升 68%。由於 Tesla 全球各市場每季度生產車款均有配額限量，當前在台新訂購車輛均需排入 2026 新年度生產批次。
Tesla 在台繼第三季度全車系掛牌數突破 5,700 輛，本季度將再提升總掛牌數迎來超過 6,000 位準車主，全年掛牌總數上看突破 15,000 輛新車。今年度第四季預計掛牌數同比 2024 年第四季提升 68%，再次凸顯由 Tesla 引領的純電生活已逐步融入台灣消費者日常。現第四季度 Tesla 現貨車在台均已完售，由於每季度生產及到港總新車數量均有上限，需及早下訂以優先於當季交付，以免推遲排程至新季度才能入主。
今年備受矚目的全新 Model Y 持續受到車主喜愛，自 6 月在台首批交付至今，蟬聯 6、7、8、9 月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首。今年度全新 Model Y 也取得歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）測試五星安全評價，在成人乘客保護、兒童乘客保護、弱勢用路人保護及安全輔助系統四大項目均獲高分。Model Y 全車系標配高剛性強度車體、遠側安全氣囊、Tesla Vision 純視覺系統與 Autopilot 自動輔助駕駛系統，延續在全球各大洲權威安全評測中的頂級安全五星表現。
現極少數特定車款享 Model 3 及 Model Y 雙車系零頭款入主禮遇方案，而全車系既有車主訂購新車，皆享免費將原車 FSD/EAP 轉移至新車（限本季度完成訂購交付），並可疊加家用充電安裝規劃的滿電出門套裝，及原廠中古車換購等眾多當季方案；新訂 Model 3、Model S、Model X 另可併用車主推薦計劃。透過多元且靈活的購車選擇，迎接更多準車主加入 Tesla 純電生活圈，持續加速台灣電動車普及與能源轉型的進程。
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 234
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA
義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODAEBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 80
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
對手相繼退出，據傳Hyundai i30 N即將重返
為不讓愈來愈多消費者提到Hyundai N部門只想到Ioniq電動車，因此今年中時就表示Hyundai N部門沒有局限於電動車，而近日就有消息傳出i30 N有望重返市場。Ioniq 5 N精湛的性能表現和先前推出的Ioniq 6 N，都讓不少消費者認為Hyundai N部門專出或著重於電動車，為摒除不正確認知，今年中Hyundai N部門便發聲喊冤，表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度，雖無明說但也意味著未來或許會有新款燃油N車型。先前Hyundai N部門表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度。隨著Focus ST和Civic Type R相繼退出，近日就有傳聞Hyundai看準目前該市場選性少，因此計畫讓已退出歐洲市場的i30 N重返，動力部分目前仍不明朗，但或許有可能使用油電系統，時程方面預計要到2026年底或2027年才會現身。近日有傳聞Hyundai i30 N將重返。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士"
南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導台南永康發生一起驚悚車禍，一台一輛休旅車與一部機車發生碰撞，騎士倒地噴飛，不過最誇張的是，汽車不明原因竟繼續往前，直接將噴飛的騎士輾過，導致騎士人卡在車底動彈不得，嚇壞目擊民眾，警消到場後使用器材，將人脫困後趕緊送醫。救護人員到場，使用破壞器材和千斤頂讓車底騎士脫困。（圖／記者爆料網）民眾行車紀錄器拍下，休旅車準備右轉，結果卻與機車發生了碰撞，騎士噴飛數公尺，不過下一秒。目擊民眾說，窩喔，啊啊啊，窩喔，他輾過去他欸，對啊。只不過這車輛撞人後居然沒停下，而是繼續往前開，直接將倒地的騎士輾了過去，驚悚畫面讓目擊民眾真的快嚇壞。目擊民眾說，喔買尬怎麼辦，窩，好扯喔，完蛋了完蛋了，那個人也嚇死了。警消獲報之後，火速抵達現場，只見騎士還卡在休旅車車底下，動彈不得，周圍還聚集了圍觀民眾。救護人員說，注意喔，幫我拉一下，啊，等等等等，長背板長背板。眾人合力使用破壞器材和千斤頂等工具，將車輛稍微升起來，才終於讓騎士脫困。救護人員說，頸部固定一下，他的手，下巴，手，注意，一二三。台南市永康發生驚悚車禍，騎士與汽車發生碰撞還被輾壓。（圖／民視新聞）事發地點就在台南永康，晚間轎車與機車發生碰撞又將人輾過去，所幸21歲的男騎士被救出來的時候，意識清醒，送醫後沒有生命危險。台南警永康分局副分局長謝貴琳：「自小客車轉彎未讓直行車，已違反道路交通管理處罰條例第48條6款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。」究竟發生碰撞後，汽車駕駛為何又將人輾過？詳細原因警方還在持續釐清。原文出處：台南驚悚車禍! 休旅車撞機車未停"捲輾騎士" 更多民視新聞報導濱海公路大車事故！聯結車突失控衝對向車道 釀1死1傷丟人啦！隊友飛身遭扯下魔術「小拳石」不忍了「拿球怒砸」尼克前鋒吞T左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
2025 Audi Q5 TFSI quattro 150kW S-Line運動版試駕：它怎麼在LSUV紅海中突圍？
在純電浪潮席捲豪華休旅市場的當下，有別於對手逐步轉向電動化的作法，全新Audi Q5 TFSI quattro 150kW S-Line運動版依然穩居燃油陣營的核心位置，並藉由「雙線並行」策略，在電動車系擴大布局的同時，亦針對燃油車型導入新平台技術，以及精密的48V MHEV輕油電動力，讓Audi Q5成為燃油SUV少數能兼具科技感、節能效益與quattro四驅操控靈魂的代表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 9
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高公局：ADAS非自動駕駛 開車全程須握方向盤
（中央社記者黃巧雯台北9日電）近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Audi五大車系迎來大幅度年度改款！硬體軟體同步升級
德國豪華品牌Audi宣布，旗下A5、Q5、A6、A6 e-tron與Q6 e-tron等五大重要車系，將在新年式同步導入規模龐大的硬體與軟體升級，這波更新涵蓋動態性能、駕駛輔助、內裝體驗、燈光科技乃至車載娛樂，幅度超越過往例行年式調整，全面凸顯PPE純電平台與PPC燃油平台的長期可持續性。Audi技術長Geoffrey Bouquot更表示，這次升級證明品牌兩大平台具備「面向未來的高度可行性」。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Subaru Forester榮獲日本年度汽車，Volkswagen ID. Buzz則榮獲最佳進口車
Written by: Bear在計票前，Subaru Forester和Honda Prelude被視為今年最有可能奪得享譽盛名的日本年度車款獎的熱門車款。在橫濱Bosch Hall的激烈競爭中，Forester險勝Prelude，奪得2025-2026年度「Best in country trophy」最佳獎項，而Volkswagen ID. Buzz則榮獲日本進口車年度獎。CarStuff 人車事 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
新莊汽車鍍膜推薦 專業職人工藝讓愛車回歸原廠亮麗質感
生活中心/綜合報導 新莊汽車鍍膜推薦 保護愛車光澤的第一步 當愛車的表面出現刮損、蒙上汙漬，再亮麗的外觀，此時也得大打折扣。正因如此，汽車鍍膜與專業美容保養便成為許多車主維護愛車光澤的關鍵。2012年 […]民生頭條 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
【車迷俱樂部】 2025 Luxgen n7全國大會師 滿電行駛里程有多少？且聽車主來分享！
身為目前國內車內空間最大、價格最實惠的純電動車- Luxgen n7車主群，日前在台中舉辦2025全國大會師活動，筆者也受邀前往採訪，同時訪問多位車主，請他們分享關於這部車的用車心得與滿電行駛里程有多少，同時也找到幾款值得推薦的N7專用升級套件，且看這篇報導的介紹。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【C級SUV新標竿！優缺完整揭露】懸吊表現勝過動力！抓一台Toyota CC直接實測對比｜HYUNDAI MUFASA 新車試駕
The All-New MUFASA搭載SmartStream 2.0升自然進氣引擎，搭配6速自排變速系統，提供160匹馬力與19.7公斤米扭力，運轉質感平穩順暢，兼顧駕馭感與燃油效率。變速箱導入ASC主動換檔控制技術與新世代邏輯調校，換檔反應時間縮短30%，駕駛更流暢、更即時。 在底盤結構上，The All-New MUFASA採用HYUNDAI 第三代模組化車型平台N3 Platform，做為集團中大型休旅專用平台，具備低重心、短懸長軸設計與熱沖壓高剛性結構，在行駛過程中展現出色的穩定性與抗扭剛性。並搭載前麥花臣與後獨立多連桿懸吊系統，左右輪能獨立吸收路面衝擊，大幅減少左右輪連動造成的顛簸傳遞，提升彎道貼地性與直線舒適性，並根據不同路況精準作動，兼顧操控性與乘坐質感，尤其在不平路面行駛時提供更強的吸震與穩定支撐，實現真正「Fun to Drive」的駕馭體驗。 此外，車輛底盤具備進氣熱導流與平整化設計，有效降低風阻與車身側傾，空氣動力學效能再升級，搭配MDPS電子輔助方向系統，轉向反應靈敏輕盈。 更多精彩內容就在：https://www.buycartv.com/ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 1
Kia慶祝創立80週年推出Vision Meta Turismo概念車，並舉辦80週年展展出到2029年
Written by: BearKia正在慶祝品牌成立80週年，並於韓國龍仁Kia視覺廣場舉行特別儀式並開幕新展覽。活動重點介紹了Kia 80年的歷程，透過Kia過去與現在員工的貢獻，成長為全球永續移動領導者，並深入展現Kia的理念與未來願景。而Vision Meta Turismo概念車體現了Kia對新時代移動的願景。該概念車結合動態駕駛性能與休閒風格的內裝，向1960年代長途旅行的速度與優雅致敬。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 1
Certified Pre-Owned 福斯原廠認證中古車推年終特惠方案
Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車年終特惠方案實施中，購車享零頭款首年低月付，於年底前選擇指定財務方案還可再享5,000元服務禮券，敬邀消費者把握機會擁有頂尖德藝車款。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
26 年式福斯商旅 Multivan TDI 8 人座車型 210 萬起發表上市！
福斯商旅 Multivan 車系調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型 7 人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話