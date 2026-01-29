Tesla 經典車款 Model S、X 下季停產，佛利蒙產線改供 Optimus 機器人，馬斯克：想買就趁早！

Tesla 經典車款 Model S、X 下季停產，佛利蒙產線改供 Optimus 機械人，想買就趁早！

Tesla CEO 馬斯克在昨日舉行嘅 2025 年 Q4 財報會議上，正式宣布將於下季度停止生產 Model S 轎車和 Model X SUV。 馬斯克形容此次決定是為兩款車「光榮退役」，並提醒有意購買的消費者：「如果你想買 Model S 或 Model X，現在就是下單的時機。」

經典車款走入歷史

Model S 是 Tesla 繼 Roadster 之後的第二款車型，自 2012 年起投產，而 Model X 則於 2015 年開始生產。這兩款車曾經是 Tesla 的標誌性產品，Model S 更在當年以超過 500 公里續航力和流暢的操控表現震撼業界，令電動車由小眾產品變成主流選擇。

廣告 廣告

不過隨住時間推移，兩款車的光芒已經逐漸褪色。Tesla 2025 年全年交付數據顯示，Model 3 及 Model Y 合共交付 158 萬部，佔總銷量 97%，而 Model S 同 Model X 只交付約 41.8 萬部，佔比僅 3%。

佛利蒙工廠全面轉型

馬斯克表示，位於美國加州佛利蒙的 Model S、X 生產線將會全面改造，轉為生產 Optimus 人形機器人，目標年產量為 100 萬部。他強調：「因為涉及全新的供應鏈，現有汽車零件供應鏈幾乎無任何部分會用於 Optimus 生產。」 Tesla 預計會大幅增加佛利蒙工廠的員工數目，以配合產能提升。

Optimus 是 Tesla 全力研發的雙足智慧機械人，預計具備執行工廠作業以至照顧兒童等多種功能。馬斯克早前在瑞士達沃斯世界經濟論壇上宣布，Tesla 計劃從 2027 年開始向公眾發售 Optimus。他曾經甚至揚言 Optimus 將成為「史上最重大的產品」，甚至「比手機更重要」。

Tesla 首次錄得年度營收下跌

此次停產決定正值 Tesla 面對業績壓力之際。根據 2025 年 Q4 財報，Tesla 錄得公司有史以來首次年度營收下跌，全年總營收按年減少 3%。第四季每股盈利為 0.50 美元，雖然超出華爾街預期嘅 0.45 美元，但淨利潤按年暴跌 61%，全年淨利潤則下跌 46%，僅錄得 38 億美元，汽車業務總收入更按年下跌 11%。

Tesla 亦在今年 1 月初公布，2025 年第四季的車輛交付量按年下跌 16%，其中歐洲市場需求大幅萎縮。 公司同時透露已向馬斯克另一間公司 xAI 投資 20 億美元，令部分股東質疑資源分配問題。​

競爭加劇與未來挑戰

Tesla 目前正面對愈來愈激烈的電動車市場競爭，尤其是中國車廠比亞迪已經在 2025 年超越 Tesla，成為全球最大電動車製造商，銷量按年增長 28%。與此同時，Tesla 旗下曾經被馬斯克形容為「公司史上最佳車款」的 Cybertruck 皮卡，2025 年銷量亦按年暴跌 48%。​

儘管如此，Tesla 股價在 2025 年 12 月曾經升至歷史新高，主要受惠於市場對 AI 投資的熱潮，以及馬斯克承諾打造「機器人大軍」的願景。Tesla 股東亦在 2025 年底批准向馬斯克提供最高可達 1 萬億美元的薪酬方案，前提是公司市值達到 8.5 萬億美元。​

馬斯克近年不斷強調 Tesla 是一間 AI 公司而非純粹的電動車製造商，此次停產決定正好印證公司正加速轉型。不過 Optimus 機械人至今仍未有成熟的商業化產品，而馬斯克亦以訂立過分樂觀的時間表而聞名。Tesla 能否成功在機械人同自動駕駛領域開創新局面，仍有待時間驗證。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk