趕在2025年的最後一天，Tesla官方X帳號釋出了一段電影質感的年度回顧影片，細數這家電動車巨頭在過去一年忙碌而充實的成績單。

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產

除了提及Model Y再次拿下全球年度銷售冠軍這類「基本操作」外，影片中最令投資人與車迷興奮的彩蛋，莫過於官方正式確認：Cybercab自動駕駛計程車已正式啟動生產。這意味著執行長Elon Musk先前畫的大餅，即將在2026年變成路上跑的現實。

Cybercab真的來了：像印鈔票一樣印車子？

在影片中，Tesla確認Cybercab的生產工作已經展開。這款沒有方向盤與踏板的車型，被視為Tesla下一階段營收爆發的關鍵。

雖然目前應屬於試產階段，但根據Elon Musk在今年股東大會上的說法，Cybercab的大規模量產預計將於2026年4月左右全面啟動，目標年產量高達200萬輛。Elon Musk曾形容這條產線與傳統汽車產線截然不同：「它更像是一條超高速度的消費電子生產線，運轉速度快到人員甚至無法靠近」。

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產

2025里程碑：從六座Model Y到好萊塢餐廳

回顧影片也展示了Tesla在2025年達成的多項成就：

• 車型陣容擴充：除了煥新版Model S/X，今年還推出了新款Model Y高性能版，以及針對家庭市場的六座長軸版Model Y L。此外，拜標準版Model 3/Y所賜，Tesla的入手價格也創下歷史新低。

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產

• 自駕與機器人：FSD v14版本的正式推送，讓全自動駕駛能力更上一層樓；人形機器人Optimus也進行了多場技術展示，動作越來越像真人。

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產

• Robotaxi落地：在奧斯汀與舊金山灣區，Tesla的自動駕駛計程車網絡已正式落地營運。

• 生活風格：位於洛杉磯好萊塢、結合超級充電站與露天電影院的Tesla Diner餐廳終於正式開張，成為網紅打卡聖地。

Tesla 2025年度回顧：Cybercab自動駕駛計程車產線正式啟動！預告2026年迎來「超高速」量產

能源與安全並進

在電動車之外，Tesla的能源業務也沒閒著。超大型儲能電池Megablock正式發布，家用儲能Powerwall全球安裝量突破100萬台，超級充電網絡規模也成長了18%。

至於外型前衛的Cybertruck方面，則是用實力打破了外界對其安全性的質疑，成為首款同時拿下IIHS「頂級安全之選+」與NHTSA五星評價的電動皮卡。

分析觀點：2026將是Tesla的「AI驗收年」

筆者認為，這支回顧影片傳達了一個明確訊號：Tesla已經不再只是一間賣車的公司，而是一間AI與機器人公司。

隨著Cybercab啟動生產，2026年將是Tesla驗證其「Unboxed Process」 (箱式組裝)新製程能否大幅壓低成本的關鍵時刻。如果Cybercab真能像Elon Musk說的以「消費電子產品」的速度生產，並且配合FSD v14 (或v15) 的成熟度，那麼它對傳統車廠及Uber等叫車平台的衝擊，將會比當年Model 3上市時更加巨大。

