Tesla Model 3新款今開放下訂 12月登進口豪車冠軍

（記者卓羽榛臺北報導）Tesla 今日在台開放下訂 Model 3 Long Range 後輪驅動版本，以全新電池和驅動配置，迎來在台販售車款史上最高的 711 公里續航里程（WLTP 預估值）。Tesla 於 2025 年底持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，熱門純電車款 Model Y 及 Model 3 分居 12 月進口豪華品牌休旅車及轎車銷售排行榜首；單月全車系掛牌達 5,547 輛，榮登 12 月進口車市排行冠軍，對標 2024 年同期增幅達 190%。Tesla 台灣車主正式突破 7 萬人，年累積掛牌達 16,590 輛，奪下 2025 年電動車銷售冠軍品牌，在台電動車市占率達 51.4%。近日，Tesla 正式在台啟用 V4 第四代超級充電站，為台灣車主帶來全新升級的充電體驗。



受國際政經局勢衝擊，台灣車市 2025 新車掛牌同比 2024 年萎縮近一成總量，然 Tesla 在台銷售表現逆勢成長，相較 2024 年約 1.5 萬輛總掛牌，2025 年提升突破 1.6 萬輛；台灣自用車掛牌全品牌排行，Tesla 也自 2024 年的第九名，爬升至 2025 年的第六名，並維持連年台灣 BEV 新車掛牌年度冠軍。據 12 月台灣全車種品牌排行，Tesla 以單月 5,547 輛新車掛牌榮獲豪華進口車市排行第一、國產暨進口排行第二的成績，並創下 Tesla 在台單月領牌成績紀錄。



台灣市場熱切期盼的 Model 3 Long Range 後輪驅動版本，今日正式開放下訂，透過電池的大幅度升級與全新的馬達配置，新發售 Model 3 車款續航里程一舉突破 711 公里（WLTP 預估值），零百加速表現也提升至 5.2 秒，充電 15 分鐘即可補充最高達 317 公里的續航里程。升級的續航里程和性能表現，無論日常通勤或公路自駕，Model 3 都能提供優異的駕馭樂趣與續航表現。



Model 3 Long Range 後輪驅動版本標配低調夜幕灰（Stealth Grey）車色與 18 吋 Photon 輪圈，可選配升級至 19 吋 Nova 輪圈，長續航與靈敏的操駕性能，專為長途旅程的舒適行駛體驗打造。Model 3 車架使用航母級鋼材打造，具備完整且堅固的電池保護，榮獲全球各大洲權威機構五星安全評級。做為 Tesla 的首選入門純電車款，Model 3 已連續 7 年蟬聯全球純電轎車銷售冠軍，並於 2025 年中累積銷售量突破 300 萬輛里程碑，平均每 90 秒售出一輛。



Tesla 同步強化全台充電網絡建置，近日啟用台灣首座 V4 第四代超級充電站，即「宜蘭 – 德築宇宙總部」超級充電站，全新外觀採用更簡潔並具未來感的設計語彙，搭配全新升級、長度增加的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率，2026 年度也即將有更多 V4 超級充電站點在台開放，服務突破 7 萬人大關的台灣 Tesla 車主，透過產品進化與充電網路密度提升，Tesla 正穩步推進台灣電動車充電基礎建設與便利性。



迎接全新年度，Tesla 推出新一季購車禮遇，Model 3 及 Model Y 雙車系現皆可零頭款入主，或使用月付 $9,999 方案輕鬆購車；Model S 及 Model X 兩款旗艦車系則可享既有車主 EAP 及 FSD 系統免費移轉服務。Tesla 全車系皆可同時搭配滿電出門套裝、車主推薦計劃，與原廠中古車換購等方案，透過多元且靈活的購車選擇，Tesla 持續引領台灣電動車市，加速台灣電動車普及與能源轉型的進程。



