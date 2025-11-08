Tesla股東會批准Elon Musk兆元薪酬，預告FSD將開放「邊開邊發簡訊」、Cybercab明年4月投產
Tesla 稍早舉行年度股東大會，會中正式投票批准了執行長 Elon Musk 的全新、且極具爭議性的薪酬計畫。此計畫若能完全實現，可能使Elon Musk成為全球首位「兆萬富翁」 (Trillionaire)。
在薪酬方案獲得批准後，Elon Musk 也登台發表多項重大宣示，包含預告FSD (Full Self-Driving) 將在「一兩個月內」開放「邊開邊簡訊」、專用 Robotaxi (Cybercab) 將於明年 4 月投產，以及 Optimus 機器人的龐大生產願景。
8.5 兆市值、百萬台機器人：「全有全無」的薪酬方案
此次通過的薪酬方案，是繼 2018 年後又一次「全有全無」的設計。此計畫曾在今年 9 月揭露，列出了多項極為嚴苛的里程碑，Elon Musk 必須全數達成才能獲得巨額獎勵。
關鍵指標包含：
• 市值目標： Tesla 市值必須達到 8.5 兆美元 (相較目前約 1.4 兆美元)。
• 營運指標： 成功銷售 100 萬台 Optimus 人形機器人。
• 戰略目標： 建立一套明確的未來領導層接班人計畫。
外界分析認為，考量到 Elon Musk 目前同時掌管 SpaceX 與 xAI 等多家公司，此薪酬方案的目的，可能是作為一種強力的激勵措施，確保這位執行長能持續專注於為 Tesla 的股東創造更多價值。
尤其在 Tesla 近期營運面臨挑戰之際——包含 Q3 財報呈現「營收創高、獲利暴跌」，以及 10 月份面臨美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)的多起調查與加州保險部的施壓——股東仍壓倒性地批准此高額方案，顯然是將賭注押在 Elon Musk 未來的長期願景上。
FSD 更新：預告「一兩個月內」開放無監督駕駛
在股東會上，Elon Musk針對FSD發表了驚人言論。他表示，Tesla 已經「幾乎感到自在」 (almost comfortable) 讓 FSD 用戶「邊開邊簡訊」 (text and drive)。
他預告，Tesla 將在「一兩個月內」(即 2025 年底前) 啟用無監督 FSD 功能。此舉意味著 FSD 將從目前的 L2 輔助駕駛，至少跳升至 L4 等級 (駕駛可完全脫離)。不過，Elon Musk 雖提到會先檢視安全數據，但並未詳細說明是否已與監管機構討論此舉的合法性。
Cybercab：明年 4 月投產，每 10 秒生產一輛
針對專用的 Robotaxi (計程車)——「Cybercab」，Elon Musk 宣布其生產計畫將於 2026 年 4 月開始。
Elon Musk 強調，Cybercab 是專為完全自動駕駛所打造，車輛將沒有踏板、沒有方向盤，甚至沒有側面後照鏡。Elon Musk 稱其製造過程與典型汽車生產截然不同，「更類似於手機製造」，並認為最終能達到每 10 秒生產一輛的驚人速度。
飛行車演示：延至 2026 年 4 月 1 日
Elon Musk 同時也更新了先前在 Joe Rogan 節目上預告的「飛行車」時程。他將原先承諾的「年底前」展示原型車，延後至 2026 年 4 月 1 日。
至於這個日期是否為愚人節玩笑 (April Fooled)，仍有待觀察。但 Elon Musk 聲稱，Tesla 飛行車的生產將在原型車亮相後「一年左右」開始。
Optimus：史上最大產品，目標年產 10 億台
在 Optimus 人形機器人方面，Elon Musk 再次給出了極度樂觀的願景。他稱 Optimus 註定成為「史上最大產品」 (biggest product of all time)，「比手機更大、比任何東西都大」。
在生產規劃上，Tesla 將從 100 萬台產線開始，接著是 1000 萬台產線，最終目標是每年生產 1 億至 10 億台 Optimus 機器人。
在應用場景上，Elon Musk 設想這些機器人未來將提供醫療照護，甚至提出一個奇特的想法——未來罪犯可能不再需要入獄，而是改由一台 Optimus 跟隨他們，以阻止其再次犯罪。
一如既往，Elon Musk 提出的時程表 (包含 FSD、Cybercab、飛行車與 Optimus)都非常激進，但考量其過去的延遲紀錄，外界普遍對其可實現性仍持保留態度。
