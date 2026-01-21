一直以來，Tesla堅持移除雷達、僅靠攝影機的「純視覺」 (Pure Vision)自動駕駛系統方案，一直被業界視為異類。前Waymo執行長John Krafcik猛烈砲Tesla的設計方案如同「重度近視」，而OpenAI執行長Sam Altman稍早在與Elon Musk的網路筆戰中，也直指Tesla的自動駕駛造成多人死亡，遠比OpenAI的ChatGPT危險。

Tesla自駕系統的純視覺方案遭圍剿！前Waymo執行長譏「重度近視」

前Waymo執行長：Tesla的視力連車管所測試都過不了

相較於目前絕大多數車廠採用的「感測器融合」 (Sensor Fusion)策略，亦即疊加光達 (LiDAR)、毫米波雷達與超音波感測器等感知元件，Tesla反而選擇更極端作法：只用鏡頭看世界。

對此，前Waymo執行長John Krafcik給出了極為辛辣的技術評論。他指出，Tesla的純視覺方案存在嚴重的硬體缺陷，即便Tesla聲稱其攝影機解析度提升，但John Krafcik分析，Tesla僅配備7顆500萬畫素鏡頭，同時焦段配置單一 (多為廣角)，這導致其等效視覺清晰度僅有20/60或20/80。

這是什麼概念？正常視力標準為20/20，這意味Tesla的車載「眼睛」相當於人類的「重度近視」。John Krafcik直言：「這種視覺能力甚至無法通過普通車管所的視力測試，更不用說滿足自動駕駛的安全要求」。他認為，在惡劣天氣或複雜光線下，缺乏雷達輔助的Tesla就像是被矇上了眼，這是在「給AI戴上手銬」，人為地限制系統感知世界的能力。

Sam Altman補刀：FSD已造成超過50人死亡

除了技術上的質疑，安全性問題也成為攻擊靶心。在Elon Musk在X平台上抨擊ChatGPT誘導用戶自殺，OpenAI執行長Sam Altman隨即反擊，將矛頭指向Tesla的FSD (Full Self-Driving)全自動駕駛功能已經造成超過50人死亡事故，更諷刺指出：「我只坐過一次配備這項功能 (FSD)的車，當時的第一反應就是，這遠非安全之舉」。這番言論無疑加深了外界對於純視覺方案在極端情況下可靠性的擔憂。

為何Tesla堅持拔掉雷達？

面對排山倒海的質疑，Elon Musk堅持「第一性原理」：人類只靠雙眼就能開車，因此AI也應該可以。他認為多種感測器數據容易發生衝突 (Data Fighting)，導致系統決策猶豫，反而增加風險。Tesla押注的是其擁有全球最大的行駛數據池，試圖透過強大的神經網絡算法來彌補硬體感知的不足。

但從市場看法認為，Tesla堅持全視覺方案的背後，可能是為了大幅降低光達等感測元件產生成本疊加，讓Tesla車款售價能控制在市場可接受範圍。

分析觀點

Tesla 的純視覺方案是一場豪賭。從軟體定義汽車的角度來看，減少硬體、降低成本並依賴強大的 AI 算法確實是商業上的最優解。然而，John Krafcik 提出的「物理極限」問題不容忽視。

當競爭對手如 Waymo 或中國車廠紛紛採用更高線數的 LiDAR 與高畫素鏡頭進行多重冗餘 (Redundancy) 時，Tesla 卻試圖用相當於「近視眼」的硬體配合「超級大腦」來解決所有路況。在 2026 年這個時間點，AI 模型的進步或許能彌補部分感知缺陷，但在大雨、濃霧或強光直射等「視覺致盲」場景下，物理性質的雷達波仍有其不可替代的優勢。

如果 Tesla 無法解決 500 萬畫素鏡頭在遠距離辨識上的物理瓶頸，那麼「純視覺」可能將永遠停留在 L2+ 輔助駕駛的層級，難以跨越真正無人監督的 L4/L5 鴻溝。畢竟，AI 再聰明，也無法看清它「物理上」看不見的東西。

