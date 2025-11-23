TETMA全國CPR大賽29隊同場競技！高市救護義消再傳捷報…3勇將奪優等

記者洪正達／高雄報導

來自中華救護義消分隊的詹家安（後排左起）、姜芷柔、潘霓嶄獲優等佳績。（圖／詹家安提供）

第十一屆「TEMTA全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」於11月22日隆重登場，匯聚全台消防與救護專業人員。競賽以高強度情境模擬為基礎，讓參賽者在壓力下展現到院前救護技術。比賽不僅競爭激烈，還強調專業性與實務導向，考驗臨場判斷力、團隊分工以及跨領域合作能力，吸引眾多來自各縣市的精英隊伍熱情參與，其中來自高雄市第一救護義消大隊中華分隊的詹家安、姜芷柔、潘霓一舉斬獲優等佳績，也為該民力組織又增添一項榮譽。

說起比賽過程，詹家安表示，這次參加比賽的目的是挑戰自己，隊伍組成分別為一名T-2中級救護員、另2人則是今年3月才剛拿到T-1初級救護員；由於對救護有濃厚興趣，5月起加入高雄市救護義消行列，期盼有機會提升自己專業技術的，也期望能獲得更多學習與練習的機會，因此決定參加這場全國性的CPR大賽。

詹家安（左起）、姜芷柔、潘霓在繁忙的工作外，犧牲下班時間準備比賽，最後也得償所願拿下好成績。（圖／詹家安提供）

詹家安也說，這次能夠獲得優等，要特別感謝中華分隊提供安妮、LUCAS讓參賽選手得以練習，也要感謝指導教官群，讓選手們受益良多，獲得更扎實的救護知識與技巧，在面對比賽中能夠更加從容應對。

由TETMA舉辦的全國CPR競賽，相當考驗選手的臨場應變能力。（圖／詹家安提供）

消防局表示，每一場競賽都是檢視自身實力與追求進步的契機。無論是跨縣市EMTP合作，還是警義消攜手迎戰高強度CPR挑戰，這些都展現消防人員對專業救護的高度熱忱與投入。未來，他們將繼續強化到院前急救技術與團隊協作訓練，致力於為民眾提供更安全、更精準的緊急醫療服務。



