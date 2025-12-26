TF家族調解室用上了！中國演唱會真的開打「扯燈牌、打架樣樣來」 狂吼：朱志鑫粉絲打人

TF家族新年音樂會竟真有粉絲打架。（翻攝自微博）

中國偶像經紀公司之一「時代峰峻」於今（26）日舉辦「TF家族新年音樂會」，由於爭議不斷，為防止粉絲起衝突，便設置了「調解室」，沒想到演唱會開始，竟還真的出現了不少衝突，現場還有人怒喊，「朱志鑫粉絲打人」，其相關的畫面也曝光。

「TF家族新年音樂會」於今天舉辦，不過還未開始前就有許多像是售票異常、雙人舞台爭議、藝人待遇等爭議，由於這次演唱會卡司有TF家族的2代到5代，因此演唱會還沒開始前，各家粉絲就有不小「爭吵」。

有朱志鑫粉絲與其他粉絲打架。圖為朱志鑫。（翻攝自微博）

疑似為了避免衝突發生，演唱會現場還設置了「調解室」，其外觀還被嘲諷，「搭的像靈堂似的」。沒想到，當演唱會開始，現場還真的有粉絲打架，全程被直播出來。

據了解，疑似是朱志鑫粉絲，與王櫓杰、穆祉丞CP粉為了要搶佔應援位置而發生爭執，現場還發生推擠、撕扯燈牌、肢體衝突等狀況。部份目擊者還指控王櫓杰、穆祉丞CP粉有主動攻擊的行為，而CP粉則駁斥，這是斷章取義，是對方挑釁才會有衝突發生，現場還有人高喊「朱志鑫粉絲打人」，相關畫面也曝光。

