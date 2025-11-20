TFC研發可解釋AI挑出健康胚胎「助孕」 準確率75%登國際期刊

TFC臺北生殖中心醫師與胚胎師團隊共同研發XAI模型，創辦人曾啟瑞醫師解說研究成果。

在AI醫療浪潮下，台灣生殖醫學迎來重大突破。TFC 臺北生殖中心醫師與胚胎師團隊，領先研發「可解釋人工智慧（Explainable AI, XAI）」模型，成功將其導入胚胎評估流程。該模型結合完整臨床數據與影像資料，能預測胚胎染色體是否健康，準確率高達 75%。這項研究成果已發表於國際期刊《Journal of Assisted Reproduction and Genetics》，成為全球領先具備可解釋性的 AI 胚胎預測模型。

過去 AI 決策常被視為「黑箱」，僅提供最終結果，卻無法清楚交代推論路徑，導致臨床信度受限。TFC 此次開發的 XAI 技術突破此限制，能綜合分析母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，清楚解釋「為什麼這顆胚胎更有機會成功」。這讓醫師與病患能在資訊透明、邏輯清晰的基礎上，達成醫病共享決策（Shared decision making, SDM），做出最精準的選擇。

TFC 醫療團隊為建立此高準確度模型，回溯分析 2020 年至 2022 年間共 1,908 顆囊胚的影像與參數。研究納入父母年齡、AMH 值（抗穆勒氏管荷爾蒙）、胚胎發育速度等關鍵臨床數據，並採用六種主流 AI 機器學習模型進行訓練與外部驗證。最終建立的高效模型，能為每顆胚胎產出「專屬分析報告」，協助醫師在沒有進行 PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）的情況下，仍能有效預測胚胎健康。

TFC 臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師表示，這項研究的核心價值在於建立「AI 科技 × 臨床專業 × 病患溝通」的三角合作關係。透過 AI 分析不僅能節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得保留的健康胚胎，更能降低患者的經濟負擔與風險，提高懷孕成功率。目前這套模型將應用於 TFC 臺北總院與新板院所，開啟生殖醫療科技的新篇章。

曾啟瑞強調，邁入 AI 新世代，TFC 秉持「以病人為中心、以安全為優先」的理念。透過這套模型，不僅突破過往科技的黑箱限制，更提供完整的判讀資訊，讓每位準父母從過去的「被動接收結果」，轉變為「主動參與選擇」，促進更深度的醫病討論，讓求孕之路更加安心。



