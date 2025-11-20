TFC研發「AI選胚」 預測胚胎健康

TFC台北生殖中心團隊研發「AI選胚」預測胚胎健康，準確率75%。（圖 /記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 在AI醫療浪潮下，台灣生殖醫學同樣迎接新突破。TFC台北生殖中心團隊研發「可解釋人工智慧（Explainable AI, XAI）」模型，導入胚胎評估流程，結合完整臨床數據與影像資料，可成功預測胚胎染色體是否健康，準確率達 75%。研究成果已發表於國際期刊《Journal of Assisted Reproduction and Genetics》，可說是全球少見具可解釋性的AI胚胎預測模型。

過去AI決策常被視為「黑箱」，只能提供結果，但當模型無法清楚交代推論路徑與依據時，可能導致信度下降。TFC創辦人曾啟瑞指出，團隊研發Explainable AI突破限制，不只可以分析母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，也清楚解釋「為什麼這顆胚胎更有機會成功」；藉此達到醫病共享決策的精準選擇。

曾啟瑞說，透過AI分析可以有效節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得進一步分析的健康胚胎，同時讓病人清楚理解選胚的依據，而非侷限在被單向告知。

曾啟瑞表示，TFC醫療團隊回溯分析2020年至2022年間共 1908顆囊胚的影像與參數，納入父母年齡、AMH值、胚胎發育速度等重要臨床數據，並以6種主流AI機器學習模型訓練與外部驗證，最終建立準確率達75%的高效模型。

曾啟瑞表示，每顆胚胎也可以產出「專屬分析報告」，清楚呈現AI判斷胚胎健康程度的依據，並協助醫師進行個人化分析與治療，同時預測胚胎健康，降低患者經濟負擔與風險，並提高懷孕成功率。

曾啟瑞認為，藉由精準篩選健康胚胎，突破過往科技的「黑箱限制」，提供完整判讀資訊，醫師也能給予更全面的臨床建議，讓每位準父母從「被動接收結果」轉為「主動參與選擇」。

新板婦產科生殖中心院長王瑞生提到，以新北市為例，去年高齡產婦超過6000人，高齡懷孕與凍卵需求皆顯著上升。

衛福部國健署也於今年11月推出「試管嬰兒補助3.0」，首胎最高補助金額可達 15萬元。

