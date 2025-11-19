TGA出現罕見一幕！獨立遊戲開發者拒收提名 坦承理由玩家狂推「太誠實了」
被認為是 3D 版《吸血鬼倖存者》的獨立遊戲《MegaBonk》，在今年 9 月推出後掀起浪潮，成為 2025 年最受歡迎的精神時光屋之一。但讓眾人沒想到的是，開發者 John Megabonk，在遊戲獲得遊戲大獎 The Game Awards 2025（TGA 2025）的「最佳初登場獨立遊戲」提名後，卻於今日（19）宣布退出該獎項的角逐。
John Megabonk 在個人 X（推特）上表示，雖然獲得提名是他的榮幸和夢想，但他過去曾以不同的工作室名義製作過遊戲，所以《MegaBonk》並非他的「第一款作品」，他自認為不符獎項資格，所以才決定決定退出。聲明中，除了感謝 TGA 的提名、玩家們的支持與投票外，也強調，他認為把票投給其他入圍的優秀作品，才是更正確的選擇，他無法安心的在「最佳初登場獨立遊戲」這個分類中領獎。
而他充滿誠意的舉動，立刻在網路上引起大量玩家的討論和讚賞，許多人讚揚他誠實與謙遜的品格，認為在競爭激烈的遊戲業界中，這樣的情操真的非常難得。隨後，遊戲大獎的主持人 Geoff Keighley 也證實了該消息。他提到，《MegaBonk》的開發者先前是以「Vedinad」的名字活動，但在得知遊戲獲得提名後，主動聯繫主辦方，坦承自己並非首次製作遊戲的開發者。Geoff Keighley 表示，主辦方讚賞他的誠實，並尊重他不想剝奪其他初次亮相團隊應得榮耀的決定，因此《MegaBonk》將會從該獎項名單中移除。
沒錯，John Megabonk 就是 Vedinad。但有趣的是，許多人也討論起 Vedinad 倒過來寫就是 Danidev，而 Danidev 是 YouTube 上擁有超過 350 萬訂閱的知名創作者和遊戲開發者，曾經在 Steam 以 Dani 的名義推出過兩款熱門免費《Muck》和模仿《魷魚遊戲》的《Crab Game》，因此懷疑都是同一個人。
