TGA壓軸就這？《Highguard 高嶺鐵衛》預告先被酸沒撐多久就艱難決定
TGA 遊戲大獎總是會有人爭論獲獎公平性，更多人是來看遊戲最新預告，尤其是壓箱寶的期待作品，但這次壓軸新作被大酸特酸，《Highguard 高嶺鐵衛》因為仍然是一貫的 3VS3 團隊射擊遊戲，這類作品被認為不應該被放在這樣的格局，底下還有人酸看要多久會有來自團隊的艱難決定。
《Highguard 高嶺鐵衛》由《Apex 英雄》與《Titanfall》前開發者組成新團隊 Wildlight Entertainment, Inc. 開發，為免費的 PvP 攻城射擊遊戲，玩家將扮演駕馭著魔力的守望者，持槍策馬作戰並進行突擊，以爭奪奇幻大陸的掌控權。在這款劃時代的創新射擊遊戲中，對抗敵對守望者以奪取屏障破壞器，接著攻入並摧毀敵方基地來守護疆域。
不只遊戲預告留言，連官方 Steam 社群都先被玩家大酸特酸，包括認為這款將步入《星鳴特攻》後塵、「猜猜幾個月就會有團隊的艱難決定」、認為只是手遊等級的美術等批評，遊戲將正式在 1 月 27 日免費遊玩，這類射擊遊戲競品從沒少過，是不是值得 TGA 壓軸的遊玩討論度，可能也只能等到時候才會知道。
