TGA壓軸變笑話？《高嶺鐵衛》剩三週上市卻人間蒸發，網再譏：星鳴特攻2.0

由前《Apex英雄》與《泰坦降臨》開發者組成 Wildlight Entertainment 開發，在 TGA 2025 壓軸公開的團隊射擊遊戲 《高嶺鐵衛》（Highguard）。然而該遊戲即將在 1 月 27 日推出，時間只剩下 3 週，官方卻從 TGA 2025 結束後就陷入沉默。

公開至今還沒有任何新資訊。（圖源：高嶺鐵衛）

《高嶺鐵衛》是一款擁有奇幻風格的 PvP 攻城射擊遊戲，照理來說距離發售越近，應該會有更多介紹、遊玩影片。卻沒想到在 2025 年底 TGA 2025 壓軸曝光後，官方社群就停止了更新，長達三週以上的「神隱」狀態，引起網友討論遊戲能否如期推出。

不少網友猜測，這是一款以多人 PvP 玩法為主的遊戲，在推出前居然連壓力與連線測試環節都沒有，懷疑不是準備要延期，就是開發商真的對於自家遊戲很有自信，表示：「感覺像是一場惡作劇」、「想來一場突擊發售？」、「這真的要走上星鳴特攻 2.0？」、「到現在還是不知道這遊戲玩法」、「才公開 3 週，我就快忘記它的存在」

《高嶺鐵衛》在 TGA 首次亮相時就因為風格與玩法看起來缺乏新意，被部分玩家戲稱為「星鳴特攻 2.0」，意指可能步上推出不久就關閉伺服器的後塵。如今隨著發售日逼近，開發團隊卻沒有釋出進一步的遊戲情報，連 Steam 頁面的介紹都相當簡略。知名遊戲記者 Paul Tassi 更在社群媒體上質疑，一款即將在 21 天後發售的遊戲，其官方帳號只有 5,000 多名追蹤者且毫無動靜，行銷力道非常的弱。

當然也有部分業內人士則持保留態度，認為獨立或規模較小的項目可能把行銷預算集中在上市當天爆發，而不是採取長線宣傳戰。然而，多數玩家仍對此現象感到擔心，認為都在 TGA 上花大錢還是壓軸的情況下，完全切斷與社群的溝通並不是正常現象。