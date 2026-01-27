TGA壓軸變笑話？《高嶺鐵衛Highguard》零宣傳自信推出，結果大多負評、人數雪崩腰斬

由前《Apex 英雄》與《泰坦降臨》資深開發者組建的 Wildlight Entertainment 所打造的新作《高嶺鐵衛》（Highguard），作為 TGA 2025 壓軸受到關注，卻沒想到遊戲完全沒有任何宣傳，開發者們充滿自信，直到推出前數小時才公開遊玩影片。然而今日（27）凌晨正式上線後，Steam 初期雖然一度衝上近 10 萬人的同時在線高峰，然而在短短 6 小時內，玩家人數便迅速流失超過一半。目前的玩家評價跌到「大多負評」，慘烈的開局表現被網友戲笑稱：「真的成為《星鳴特攻》2.0」

此前更一度下降到壓倒性負評。（圖源：高嶺鐵衛）

雖然本作採用免費遊玩模式，主打結合 PvP 掠奪射擊、基地建設與神器爭奪的複合玩法，但社群的評論卻充滿了諷刺與失望，認為只是把一堆缺點融合在一起，沒有創意、效能最佳化不太好、美術風格並不突出，甚至遊戲主打的 3v3，卻因為大地圖的關係十分空曠，多數時間都在找人。被批評像是沒有完成就急著推出的遊戲，認為開發者應該在推出前進行測試才對。

更有玩家表示：「雖然這遊戲是免費的，但我還是想退款」的嘲諷留言；有部分玩家更針對先前官方宣傳「TGA 2025 壓軸」的說法吐槽。目前 Steam 上的負面評價主要集中在無聊的遊戲內容，以及技術層面的問題，遊戲體驗各方面都遠低於玩家預期。

人數並沒有持續升高，而是迅速下跌。（圖源：高嶺鐵衛）

而面對排山倒海的負評浪潮，官方則是公開了未來一年的更新路線圖，承諾每個月都會帶來賽季更新，內容將涵蓋新地圖、新英雄、武器、玩法改變…等核心內容，試圖挽回信心。然而，這份長遠的規劃似乎未能平息社群的批評，玩家們對於遊戲壽命抱持極度懷疑的態度，質問：「這遊戲真的能撐到一年嗎？」。尤其是《星鳴特攻》的前例，多數玩家都表示不敢消費買造型支持。假如開發團隊無法在短期內修正問題，那這款奇幻射擊新作恐怕難以在競爭激烈的市場中生存。