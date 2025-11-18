TGA大獎2025年度內容創作者hololive櫻巫女入圍去年兔田佩克拉，YAGOO真的現場拓展人脈
本次 2025 The Game Awards 遊戲大獎（TGA）入圍在 18 日凌晨公開，而最佳年度創作者項目 hololive 成員零期生的櫻巫女作為 Vtuber 入圍，去年則是兔田佩克拉，雖然對手都非常強但無論是否能獲獎都相當受到討論與肯定。
2025 年最佳年度創作者項目入圍名單為：
《英雄聯盟》教練知名的 Caedrel
Twitch 追隨兩千萬、YouTube 訂閱 736 萬的 Kai Cenat
同時也名為「Penguinz0」Twitch 追隨 572 萬、YouTube 訂閱 1740 萬的MoistCr1TiKaL
hololive 零期生 YouTube 訂閱 246 萬的櫻巫女
以一顆花生臉開始活動，好像當年的超煩柳丁 The Burnt Peanut
雖然對手都相當知名，不過跟去年佩克拉入圍一樣光是入圍就有相當的肯定，而包括粉絲回應與 Reddit 討論，也認為肯定 YAGOO 雖然因為佩克拉入圍而到現場最後未獲獎，但肯定獲得了不少人脈。
