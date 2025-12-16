TGA最大贏家發威！《光與影：33號遠征隊》衝Steam全球暢銷第二，僅次《ARC Raiders》

日前落幕的 TGA 2025 頒獎典禮上，被視為超級黑馬的《光與影：33號遠征隊》創下驚人紀錄，事前入圍 12 個獎項，最終則是橫掃包括「年度最佳遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳敘事」和「最佳 RPG」在內的 9 項大獎，刷新歷史紀錄。而這股獲獎的氣勢也很快就反映在市場表現上，該作在頒獎典禮後的銷量大幅提升。

今年口碑與商業成績雙豐收的遊戲。（圖源：光與影:33號遠征隊）

根據第三方分析機構 Alinea Analytics 的數據顯示，從 TGA 2025 結束後，《33號遠征隊》預估額外賣出超過 20 萬份。其中 PC 平台的 Steam 版本佔了絕大多數，貢獻了高達 76% 的銷量，PS5 版本佔 21%，Xbox 則佔 3%。值得一提的是，除了直接購買的玩家外，還有約 5.2 萬名 Xbox 玩家是使用 Game Pass 服務首次體驗了這款遊戲，代表得獎效應成功吸引了大量新血加入這場冒險。

目前《33號遠征隊》正在 Steam 平台祭出 20% 的歷史最低折扣優惠，這波促銷配合 TGA 的熱度，使其衝上全球買斷制遊戲暢銷榜的第二名，僅次於最近熱門的撤離射擊遊戲《ARC Raiders》。這款由 Sandfall Interactive 開發的作品，憑藉著獨特的美術風格與獲得多項大獎肯定的遊戲品質，在口碑與商業成績上皆取得了非常巨大的成功，可以說是今年度最受矚目的作品之一。