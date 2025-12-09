TGA玩家之聲獎最後投票，《33號遠征隊》《原神》《鳴潮》《超英派遣中心》與《絲綢之歌》對決（圖源：The Game Awards）

TGA 遊戲大獎中的「玩家之聲」獎項由玩家百分之百投票完成，首輪投票在月初展開，經過兩輪票選從 30 款遊戲剩下 5 款最後對決，並在 12 日早上跟著頒獎最後公開，這五款遊戲最終誰能成為玩家心中首選？

本次玩家之聲經過兩輪投票的結果剩下五款遊戲為：《光與影：33號遠征隊》、《空洞騎士：絲綢之歌》、《原神》、《鳴潮》、《超英派遣中心》，各自為話題年度期待作品、獨立遊戲大作、劇情互動話題作品以及人氣手遊，誰將勝出並將在 12 日早上正式頒獎，就看玩家的最後決定。