Yahoo奇摩遊戲編輯部

TGA遊戲大獎「玩家之聲」投票開跑！《33號遠征隊》等30款遊戲由玩家決定年度最佳

大摳
大摳
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間
TGA遊戲大獎「玩家之聲」獎三輪投票展開，《33號遠征隊》等30款遊戲由玩家做出選擇（圖源：The Game Awards）
TGA遊戲大獎「玩家之聲」獎三輪投票展開，《33號遠征隊》等30款遊戲由玩家做出選擇（圖源：The Game Awards）

TGA 遊戲大獎 The Game Awards 即將在台灣時間 12 日早上展開，而完全由玩家票選的「玩家之聲」獎的三輪投票活動也在今天正式展開，共 30 款遊戲供玩家選擇，最終將會由誰勝出？

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

「玩家之聲」獎共 30 款遊戲名單如下：

  • 《Arc Raiders》

  • 《戰地風雲 6》

  • 《光與影：33號遠征隊》

  • 《死亡擱淺2：冥灘之上》

  • 《三角洲行動》

  • 《超英派遣中心》

  • 《咚奇剛蕉力全開》

  • 《毀滅戰士：黑暗時代》

  • 《艾爾登法環 黑夜君臨》

  • 《Final Fantasy XIV（FF14）》

  • 《要塞英雄》

  • 《原神》

  • 《羊蹄山戰鬼》

  • 《黑帝斯 2》

  • 《絕地戰兵 2》

  • 《空洞騎士：絲綢之歌》

  • 《印第安納瓊斯：古老之圈》

  • 《天國降臨：救贖II》

  • 《瑪利歐賽車世界》

  • 《漫威爭鋒》

  • 《Megabonk》

  • 《忍者外傳 4》

  • 《無人深空》

  • 《PEAK》

  • 《R.E.P.O.》

  • 《沉默之丘 f》

  • 《音速小子賽車 交叉世界》

  • 《雙影奇境》

  • 《戰甲神兵》

  • 《鳴潮》

以上共 30 款遊戲進行投票，也有許多遊戲推特展開宣傳呼籲玩家投票，當然 TGA 獎項是否公平年年都有爭論，而玩家選擇會不會更公正，或者更易受到多人由獲選提供玩家獎品而投票影響一直都是話題，在第一輪投出票之後，第二輪票選將在台灣時間 12 月 5 日凌晨一點展開。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

figma「星街彗星」模型傳災情！官方道歉了，補償方案出爐

figma「星街彗星」模型傳災情！官方道歉了，補償方案出爐

hololive 相關商品收藏熱門，尤其星街彗星模型與娃娃等商品，當然粉絲也不會想收到瑕疵品，由 Good Smile 推出可動模型系列 figma 星街彗星最近開始陸續到貨，傳出其右手肘非常容易斷裂的瑕疵反應，由製作方 MAX FACTORY 致歉並提供換貨管道。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前發起對話
《燕雲十六聲》手機版12月12日上線！支援跨平台帳號進度同步，玩家數已破900萬

《燕雲十六聲》手機版12月12日上線！支援跨平台帳號進度同步，玩家數已破900萬

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險RPG遊戲《燕雲十六聲》，今（12/1）宣布備受期待的《燕雲十六聲》手機版（iOS/ Adriod）將於 12 月 12 日正式推出，邀請手機平台的玩家共赴無規則、真沉浸的武俠世界。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前發起對話
《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥

《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥

Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前發起對話
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP

富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP

【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...

自立晚報 ・ 8 小時前發起對話

《大陸產業》字節跳動首支AI手機問世

【時報-台北電】字節跳動與中興通訊於12月初聯手發布AI原生手機，由字節跳動主導旗下豆包AI大模型植入和交互功能，搭載於中興Nubia樣本機M153。最新AI手機將取代網站、應用程式入口，打通手機操作系統，首波預覽版售價人民幣（下同）3,499元，鎖定行業人士發售。 港媒報導，豆包1日發表手機助手技術預覽版，豆包AI將擁有比一般App更高的系統權限，實現跨應用執行複雜指令，並完成複雜任務。不僅為用戶帶來全新使用體驗，且大幅提升手機便捷性和數據空間。 晚點LatePost報導，使用者可以對新機發出指令，如「對比外賣平台上的商品哪個更便宜，選價格最低的下單，送到指定地址，並把訂單截圖微信發給某人。」AI便會在後台自動打開應用程式，按指令完成一系列操作。 豆包指出，無論手機狀態如何，按下側面按鍵即可喚醒助手，助手不會中斷用戶當前正在使用的應用程式，更可以「感知螢幕」理解螢幕顯示的內容，甚至按照上下文回覆訊息。不過，中興表示，現公布的手機助手僅屬預覽版本，不代表產品功能的完善度，僅針對行業人士少量發售，普通消費者需謹慎選擇。 目前，第一代機型已陸續交付，整體備貨量級約3萬支，發表後將正式對外銷

時報資訊 ・ 4 小時前發起對話

亞馬遜攜Google 推多雲端服務

亞馬遜與Google為了避免雲端服務中斷造成企業用戶損失，在11月30日共同推出多雲端網路服務，以滿足對可靠連線日益增長的需求。這項合作能讓雲端用戶在數分鐘內於兩家公司的運算平台之間建立私有且高速的連線，與過去需耗數周時間相比大幅縮短。

工商時報 ・ 8 小時前發起對話

《國際產業》亞馬遜攜Google 推多雲端服務

【時報-台北電】亞馬遜與Google為了避免雲端服務中斷造成企業用戶損失，在11月30日共同推出多雲端網路服務，以滿足對可靠連線日益增長的需求。這項合作能讓雲端用戶在數分鐘內於兩家公司的運算平台之間建立私有且高速的連線，與過去需耗數周時間相比大幅縮短。 據亞馬遜與Google公告，這項新服務結合亞馬遜雲端事業AWS的Interconnect－multicloud服務，以及Google Cloud的Cross-Cloud Interconnect服務，以提升網路互通性。 AWS網路服務副總裁甘迺迪（Robert Kennedy）表示：「這次AWS與Google Cloud合作，象徵多雲連線方式的根本性轉變。」 Google Cloud雲端網路副總裁暨總經理恩斯（Rob Enns）也表示，這項共同建構的網路讓客戶更容易在不同雲端間移動資料與應用程式。Google Cloud透露，軟體服務商Salesforce已成為這套多雲端服務的早期用戶。 亞馬遜AWS專門為企業、政府與個人用戶提供運算能力、資料存儲以及其他數位服務，是全球最大雲端服務供應商。市占排名第二的是微軟Azure，再來才是Goo

時報資訊 ・ 4 小時前發起對話

字節跳動 首支AI手機問世

字節跳動與中興通訊於12月初聯手發布AI原生手機，由字節跳動主導旗下豆包AI大模型植入和交互功能，搭載於中興Nubia樣本機M153。最新AI手機將取代網站、應用程式入口，打通手機操作系統，首波預覽版售價人民幣（下同）3,499元，鎖定行業人士發售。

工商時報 ・ 8 小時前發起對話
影像科技走入地方創新 vivo 響應聯發科技「智在家鄉」計畫

影像科技走入地方創新 vivo 響應聯發科技「智在家鄉」計畫

vivo 今年再次與聯發科技合作，參與「智在家鄉」數位社會創新競賽，藉由影像科技與在地行動回應社會需求。這場競賽已走到第八年，從早期以提升地方數位能力為主，到如今更著重社會影響力累

點子生活 ・ 2 小時前發起對話

中華電信深耕東協市場，前進馬來西亞，深化東南亞布局

【財訊快報／記者劉居全報導】看好台商轉赴東南亞商機，中華電信(2412)為提供馬來西亞地區台商與當地企業更完整且即時的資通訊服務，基於旗下新加坡子公司深耕東協多年且具備法規與營運布局的區域優勢，由新加坡子公司於今年12月1日設立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.），正式在吉隆坡舉行公司揭牌活動。中華電信國際分公司副總江筆(兼任中華電信新加坡子公司董事長)代表集團前往吉隆坡，偕同中華電信新加坡子公司總經理劉順德，共同見證中華電信深耕東協市場的重要里程碑。中華電信表示，馬來西亞近年憑藉良好的投資環境、多語人才、成熟的製造供應鏈及區域樞紐地位，已成為台商前進東協的重要基地。馬國政府積極推動國家級半導體戰略與 NIMP 2030（New Industrial Master Plan）工業藍圖，帶動科技製造、半導體、電子組裝等產業蓬勃發展，尤其在檳城、吉隆坡、雪蘭莪與柔佛新山等地，吸引大量台灣企業設廠或拓展區域據點。三年前中華電信即著眼新加坡與馬來西亞的區域互補效應，在當地成立辦事處，就近服務台商企業。自 2025年以來，AI浪潮推動產

財訊快報 ・ 5 小時前發起對話
三星公開 Galaxy Z TriFold 三摺螢幕設計與大螢幕 AI 使用體驗成焦點

三星公開 Galaxy Z TriFold 三摺螢幕設計與大螢幕 AI 使用體驗成焦點

三星傳聞許久的 Galaxy Z TriFold，今天終於首度公開。從 2019 年首款 Galaxy Fold 開始，三星一路累積摺疊技術，而這次把多年經驗放進這款三摺設計中，算

點子生活 ・ 3 小時前發起對話

三星推首款三折疊手機TriFold，售價逾2400美元搶攻高端市場

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，韓國科企一哥--三星電子(005930.KS)在週二正式發表旗下首款多折疊智能手機Galaxy Z TriFold，搶先卡位競爭預期升溫的折疊機市場。新機售價約359萬韓元(約2,440美元，約新台幣76,860元)，可展開為約10吋的大尺寸螢幕，鎖定高階利基族群。三星指出，Galaxy Z TriFold採三面板設計，展開後顯示面積比最新一代Galaxy Z Fold 7放大近25%，並搭載旗艦系列中容量最大的電池，支援超高速充電，約30分鐘即可充至50%。新機將自12月12日起於韓國先行開賣，隨後於今年內陸續登陸中國、新加坡、台灣及阿聯酋，美國市場預計最快明年首季上市。市場人士認為，這款三折疊手機更像是展示新技術與驗證市場反應的「示範型產品」，而非以出貨量為主的年度主力機種。一方面，多折疊結構在良率與耐用度上仍待時間驗證；另一方面，高達逾2,400美元的定價，也註定僅吸引對創新形態高度敏感、且支付能力較強的小眾消費者。雖然折疊手機話題性十足，但在全球手機市場占比仍然偏低，預估今年占比不到2%，到2027年也難以突破3%。市調機構預估，2025年折疊手機

財訊快報 ・ 2 小時前發起對話
手不痛嗎？日VTuber「徒手抓電烙鐵頭」千萬觀看爆紅，想吐槽卻發現是超強宣傳策略

手不痛嗎？日VTuber「徒手抓電烙鐵頭」千萬觀看爆紅，想吐槽卻發現是超強宣傳策略

日本個人勢 VTuber 初凪なの 最近在個人社群 X（推特）上發了一篇尋找 VTuber 好朋友的自我介紹貼文，卻意外爆紅，光是觀看次數就突破 1,900 萬大關。原因在於她附上的個人角色圖中，角色竟然是用手直接緊握電烙鐵的加熱端，而非握把處。這違反常識的危險動作立刻引起大量網友吐槽，卻被猜測這其實都是她個人故意為之，並且用了很聰明的方式擴散增加人氣。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前發起對話
終於不是幻燈片！《一拳超人》S3第8集打鬥獲好評，網感動：絕望變希望

終於不是幻燈片！《一拳超人》S3第8集打鬥獲好評，網感動：絕望變希望

《一拳超人》動畫第三季從開播以來，作畫品質不穩一直是粉絲熱議的焦點，甚至一度被批評為「廉價的幻燈片」。然而，最新播出的第三季第 8 集（總集數第 32 集）卻意外讓觀眾眼前一亮。因為這集的劇情聚焦於 S 級英雄「閃光」對戰怪人化的忍者兄弟，戰鬥場景中展現了驚人的流暢度與速度感，讓原本對本季不抱期待的粉絲們非常驚喜，同時該集在知名影評網站 IMDb 上的評分也迅速回升到 6.2 分。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前4
hololive「holoX」四週年，公布首張專輯與團體演唱會「First MISSION」明年四月底展開

hololive「holoX」四週年，公布首張專輯與團體演唱會「First MISSION」明年四月底展開

hololive「holoX」出道四周年，在上週的出道週之後於 1 日舉行團體紀念 LIVE，並在演出公布大量消息，其中最重要的就是首張團體專輯「Secret Order」以及團體現場演唱會「First MISSION」將在 4 月 29 日於橫濱 PIA ARENA MM 登場。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前發起對話
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。

中時新聞網 ・ 3 小時前86
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂

娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。

民視 ・ 1 天前65
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！

事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...

styletc ・ 3 天前7
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前3
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」　消失4年後發聲更新還債進度

羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前25