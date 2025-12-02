TGA遊戲大獎「玩家之聲」投票開跑！《33號遠征隊》等30款遊戲由玩家決定年度最佳
TGA 遊戲大獎 The Game Awards 即將在台灣時間 12 日早上展開，而完全由玩家票選的「玩家之聲」獎的三輪投票活動也在今天正式展開，共 30 款遊戲供玩家選擇，最終將會由誰勝出？
「玩家之聲」獎共 30 款遊戲名單如下：
《Arc Raiders》
《戰地風雲 6》
《光與影：33號遠征隊》
《死亡擱淺2：冥灘之上》
《三角洲行動》
《超英派遣中心》
《咚奇剛蕉力全開》
《毀滅戰士：黑暗時代》
《艾爾登法環 黑夜君臨》
《Final Fantasy XIV（FF14）》
《要塞英雄》
《原神》
《羊蹄山戰鬼》
《黑帝斯 2》
《絕地戰兵 2》
《空洞騎士：絲綢之歌》
《印第安納瓊斯：古老之圈》
《天國降臨：救贖II》
《瑪利歐賽車世界》
《漫威爭鋒》
《Megabonk》
《忍者外傳 4》
《無人深空》
《PEAK》
《R.E.P.O.》
《沉默之丘 f》
《音速小子賽車 交叉世界》
《雙影奇境》
《戰甲神兵》
《鳴潮》
以上共 30 款遊戲進行投票，也有許多遊戲推特展開宣傳呼籲玩家投票，當然 TGA 獎項是否公平年年都有爭論，而玩家選擇會不會更公正，或者更易受到多人由獲選提供玩家獎品而投票影響一直都是話題，在第一輪投出票之後，第二輪票選將在台灣時間 12 月 5 日凌晨一點展開。
