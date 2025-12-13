TGA過去12年「GOTY」誰最強？評審更偏單機3A大作，PvP遊戲只有1款上榜
由國外遊戲媒體人 Geoff Keighley 主辦，今年的年度遊戲大獎（The Game Awards，TGA）昨（13）天已經圓滿落幕了。每年 TGA 的最大獎年度最佳遊戲（GOTY）也往往是全球玩家們最關注的獎項，年復一年大家都期待著，到底哪個遊戲能夠擊敗同年度的其他競爭者們，成為當年世界上的最佳作品，這個殊榮今年則歸於遊戲圈大黑馬《光與影：33號遠征隊》。那麼如果攤開自 2014 年轉型成 TGA 起，過去 12 屆的年度最佳遊戲，誰又會是大家心目中真正的最佳神作呢？
年度遊戲大獎（TGA）歷年年度最佳遊戲：
2014 年：《闇龍紀元：異端審判》(Bioware)
2015 年：《巫師3：狂獵》（CD Projekt RED）
2016 年：《鬥陣特攻》（Blizzard）
2017 年：《薩爾達傳說：曠野之息》(任天堂)
2018 年：《戰神》(SIE Santa Monica Studio)
2019 年：《隻狼：暗影雙死》（FromSoftware）
2020 年：《最後生還者 第II章》（Naughty Dog）
2021 年：《雙人成行》(Hazelight Studios)
2022 年：《艾爾登法環》(FromSoftware)
2023 年：《柏德之門3》（Larian Studios）
2024 年：《宇宙機器人》（Team Asobi）
2025 年：《光與影：33號遠征隊》（Sandfall Interactive）
而從這份榜單中或許我們也能發現，一開始 TGA 的評審團可能會更偏向於 3A 大作，例如《闇龍紀元：異端審判》、《戰神》等遊戲，但從去年的《宇宙機器人》開始，其他開發成本沒那麼高的遊戲在 TGA 的年度最佳遊戲爭奪上也有了更多機會。
此外，在過去 12 款 GOTY 中，唯一一款 PvP 遊戲是 2016 年的《鬥陣特攻》，也代表了 TGA 在年度最佳遊戲的評選上基本上只會考慮單人遊戲，或者像是《雙人成行》這樣必須合作通關的雙人遊戲，多人 PvP 類型並不被青睞。只是最重要的是，在這 12 款當年度的最佳遊戲中，玩家們能否找到一款自己心目中的最佳神作，而如果找不到也沒關係，因為只要自己認為是神作，而且意義非凡，那就足夠了。
其他人也在看
TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
印度要求AI公司支付版稅！ 擬強制「用版權就付錢」 保護小型創作者
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導《印度快報》（TheIndiaExpress）報導，印度工業和國內貿易促進部（DPIIT）一個委員會發布了一份文件，企圖平衡AI創新和版...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Nano Banana 加持，Google 的 AI try-on 功能現在只要一張自拍就可以試玩
Google Shopping 中的 AI try-on 功能進行強化，利用 Nano Banana 的強大生成能力，只需上傳一張自拍相即可隨時隨地試衫。Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 發起對話
人類能跟機器人合體！韓國「機械外骨骼」辦到了
韓國科學技術院（KAIST）攜手Angel Robotics推出的WalkON Suit F1，鎖定的是「完全性截癱」族群，目標不只是復健展示，而是讓使用者在日常生活中真正站起來、走出去，重新掌握行動主導權。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《GTA5》哪個任務最顧人怨？麥可演員親揭拍攝秘辛：那場戲拍了8小時
Rockstar Games 的《GTA6》（俠盜獵車手6）將於 2026 年 5 月上市。不過，即使前作《GTA5》已經推出超過 11 年，遊戲的劇情和主角群仍然備受熱議，主角演員們的一舉一動同樣引發不少討論。而最近《GTA5》中飾演麥可的演員，分享了遊戲中讓不少玩家最討厭的任務，花了他 8 小時拍攝。甚至還和其他演員表示，想在《GTA6》中客串。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《33號遠征隊》橫掃TGA後馬上推新內容！更新「維索草稿」區域，甚至有新Boss戰
由法國獨立遊戲工作室 Snadfall Interactive 傾盡全部心力打造的今年遊戲界黑馬《光與影：33號遠征隊》果然不負眾望的在昨（12）天舉行的 TGA2025 頒獎典禮最大贏家。除了最大獎年度最佳遊戲（GOTY）外，野拿下了最佳遊戲指導、敘事、美術、音樂等技術類獎項，整個獎會上《光與影：33號遠征隊》入圍的 12 個獎項類別中就成功拿下 9 座獎盃。而為了感謝玩家，開發團隊也馬上宣布推出「感謝更新（Thank You Update）」，加入新可遊玩區域「維索的草稿」以及無盡塔內的新 Boss 戰，遠征隊的成員們也有了新服裝、靈光與武器！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
AirPods Pro 3、Pro 2同步更新 新韌體悄悄上線
【記者趙筱文／台北報導】蘋果再度替AirPods用戶送上更新。隨著iOS 26.2即將登場，Apple已悄悄釋出全新的AirPods韌體更新，這次同時涵蓋AirPods Pro 3與AirPods Pro 2，而且2款機型分別採用不同版本號，顯示更新內容可能各有側重。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
華為新機搭載麒麟9030 製程不及台積電與三星
（中央社多倫多12日綜合外電報導）加拿大科技研究機構TechInsights 8日公布一份最新報告，華為新機Mate 80 Pro Max使用中芯國際（SMIC）製造的「麒麟9030」晶片，但晶片製程明顯落後台積電與三星。中央社 ・ 4 小時前 ・ 3
《英雄聯盟》現實版海巨人！十年前風光慶祝大洋洲開服納帝魯斯沉入海，默默守望魚群現況曝光
在《英雄聯盟》所有的英雄中，輔助英雄納帝魯斯來自比爾吉沃特，但在某次意外中他卻跌入海底，漸漸地變成了現在玩家們常看到的深海巨人形象...。而在現實世界中，十年之前為了慶祝《英雄聯盟》大洋洲伺服器開服，經過玩家投票之後 Riot Games 決定製作一尊納帝魯斯雕像做為人工珊瑚礁，帶著 42000 名召喚師的名字沉入鄰近澳洲昆士蘭海域的柯廷人工礁（Curtin Artificial Reef）。而如今十年過去，Riot Games 也曝光了與昆士蘭水下研究小組 URGQ 合作拍攝的雕像現況，時間的確在納帝魯斯的身上留下了痕跡，雕像表面滿是藤壺，而現在水域內的魚類們也已經習慣雕像的存在，將其當成了另一個魚礁。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Apple釋出iOS 26.2 鎖定畫面、CarPlay與提醒事項一次補齊
【記者趙筱文／台北報導】Apple正式為iPhone推出iOS 26.2更新，這次不只是例行修補，而是針對介面設計、安全機制與車用體驗同步微調，被不少用戶形容為「iOS 26的完成體」。更新已全面開放，包含正式版與先前參與測試的使用者皆可升級。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
印度買PS5被套娃？開箱竟是「PS5盒裝PS4再裝PS3」，超離奇詐騙亞馬遜拒退款
網購高單價電子產品遇到詐騙的災情時有所聞，但之前發生在印度亞馬遜（Amazon India）的一起案例，其離奇程度恐怕前所未見。一名玩家在網路上抱怨，他開心下單了一台最新的 PS5 Slim 主機，沒想到收到的包裹卻像「俄羅斯套娃」一樣，拆開一層又一層，最後只剩下一台老舊的 PS3，而更慘的是，亞馬遜官方拒絕退款。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2026跨年倒數！台中OKU HOTEL三層樓酒牆派對、星巴克典藏DREAM PLAZA直接看101煙火
台中新開幕的 OKU HOTEL 歐酷酒店今年把跨年派對推向藝術等級。酒店最具代表性的 Art Deco 金色三層樓高酒牆，將在跨年夜正式變身為巨型光影舞台，由新媒體聲光團隊 The Cave 以電子音樂與沉浸式敘事操刀演出。當酒牆被光束點亮、節奏開始跳動，整個空間宛如被喚醒，氣氛從夜...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
原來的「LINE錢包」在這裡！一卡通：掌握「３步驟」轉帳、繳費都好用
被視為今年電子支付界大事的LINE Pay電支「LINE Pay Money」上線，至今已逾10天，實務上，仍有許多用戶對於新舊錢包「一頭霧水」，讓原本提供轉帳服務的一卡通，忍不住疾呼「原來的LINE錢包在這裡」，呼籲用戶只要下載iPASS MONEY APP、原電話登入帳號，再開啟「自動儲值」與「自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
太久沒在韓國打？《英雄聯盟》HLE Kanavi比賽暫停「跑錯棚」笑翻網友：物理反野
通常而言，《英雄聯盟》官方賽事對於暫停時也會對選手們做出嚴格的規定，例如禁止選手利用暫停時間交流遊戲內的事情，也不能自由自在離席去上廁所之類的，去年還在 T1 下路 Gumayusi 也曾在暫停時調皮的用「暗號鴿子」來嘗試交流，反而當場被工作人員禁止，也讓網友們大笑他真的超調皮。沒想到，這件事就在昨（12）天的 KeSPA Cup 勝部決賽上又再度發生了，只是這次是新加入 HLE 的打野 Kanavi 在暫停時不知道為什麼，突然離開座位想跑到 DK 的座位席，最後被眼疾手快的工作人員給抓了回來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《虹彩六號》十週年節目「虹彩之夜」12月18日開打爭奪25萬獎金，「老皮盃」重磅回歸
Ubisoft 今日宣布，將於 12 月 18 日晚間舉辦《虹彩六號》十週年特別直播節目「虹彩之夜」，上週起接受「教官特訓」計劃、由現役與前職業聯賽選手擔任教官所特別指導的兩支實況主隊伍，將在節目中爭奪高達 25 萬元的獎金外，同時也正式確認曾經舉辦長達 6 屆、對於台灣《虹彩六號》電競推廣扮演重要角色的「老皮盃」社群賽事將於今年底再次回歸，一同重溫遊戲精彩的十年。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI助攻農牧升級 聽懂乳牛心情、提高授粉效率
（中央社記者潘姿羽台北13日電）AI浪潮來襲，如何導入各行各業成為各界關注焦點。經濟部於彰化福興穀倉展出34項智慧科技解方，善用AI科技，不只可以用AI聲紋「聽懂乳牛心情」，AI機器人也能大幅提高效率，展現AI科技可成為農牧產業轉型升級的利器。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
LINE好友轉帳變難用？LINE Pay對決一卡通 好友轉帳、繳費服務成關鍵戰場
許多LINE用戶習慣使用的「LINE好友轉帳」，在LINE Pay的新電支「LINE Pay Money」推出後，12月底前，轉帳的選項從原本的iPASS MONEY、LINE Bank，增加了LINE Pay Money，但不少用戶反而感覺，因為轉帳選項增加，近期的便利性反而打折；一卡通眼見明年起自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
未成年駕駛每年4萬起 民團提3建議讓孩子不再冒險上路
根據交通部近五年的資料，每年平均有4萬起未成年駕駛案件，靖娟基金會今天（13日）舉辦「未成年無照駕駛防治記者會暨研討會」指出，未成年無照駕駛不能單純歸咎孩子的行為，背後還有家庭的默許與制度設計缺失的問國立教育廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 29
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 28