TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！
在 TGA2025 上《古墓奇兵》這個在 2023 年推出過手遊《古墓奇兵：重裝上陣》後就沒消息的經典 IP 終於正式回歸，開發團隊 Crystal Dynamics 確認在 2015 年的《古墓奇兵：崛起》後與蘿拉再續前緣，在 2027 年推出新作《Tomb Raider：Catalyst》，登上 PS5、XBOX Series X|S 與 Steam 三大平台。
而除了新作之外，沒想到這次 Crystal Dynamics 又帶來了第二個驚喜！明年適逢 1996 年《古墓奇兵》第一部遊戲推出後的 30 週年，因此 Crystal Dynamics 也並沒有錯過，宣布 1996 年遊戲的重製版將於 2026 年推出，讓現代玩家們也能以最新的遊戲技術體驗蘿拉傳奇冒險故事的起點，並且努力從機關重重的墓穴與...恐龍的追逐中生存下來，勇奪祕寶！
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 26
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 153
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 57
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 22
稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心
F4重組巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」獨缺朱孝天，8日他發布影片聲明，表示自己這段期間是因為不答應對方3個條件，從此被單方面斷聯，並點名要求「艾姐」別再潑髒水、抹黑。對此，有網友留言追問朱孝天到底是什麼條件，他則回應：「太昧良心了」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 147
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 9
陳匡怡深夜自清「不需穿薄紗勾男生」 台大校友幫忙作證
台大五姬之一「國企匡」陳匡怡，2017年因健康因素而淡出演藝圈。前兩個月，她遭週刊爆料「穿薄紗夜約人夫」，氣到揚言提告；今（12日）深夜，陳匡怡再度表明自己很乾淨，「我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 42
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 18
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 18 小時前 ・ 1
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 160
12強／《冠軍之路》紀錄片搶先看！ 蔡其昌：胃痙攣、起雞皮疙瘩
臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》預計2026年1月1日上映，12月11日率先在MUVIE CINEMAS台北松仁舉辦大型試片會，許多當時參與的人員都到場回顧這不可思議的旅程，中職會長蔡其昌表示，看到電影「胃痙攣、心糾結、起雞皮疙瘩」，電影並非只是把比賽轉播拼接，而是用剪輯手法勾勒出台灣棒球從過去一次次失望到冠軍的感動。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 28
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
康康人氣飆 尾牙春酒接破20場
康康帶領許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森與杜忻恬主持中視招牌《綜藝一級棒》邁入一年半，節目除了每集都有大來賓與動聽歌曲外，歌中劇也製造不少笑料，成為每周六晚間陪伴觀眾的最佳拍檔。歲末年終，康康11日受訪坦言，尾牙、春酒邀約已累積20場以上，粗估進帳至少500萬。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3