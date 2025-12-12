TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看

今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！

Credit:Crystal Dynamics

在 TGA2025 上《古墓奇兵》這個在 2023 年推出過手遊《古墓奇兵：重裝上陣》後就沒消息的經典 IP 終於正式回歸，開發團隊 Crystal Dynamics 確認在 2015 年的《古墓奇兵：崛起》後與蘿拉再續前緣，在 2027 年推出新作《Tomb Raider：Catalyst》，登上 PS5、XBOX Series X|S 與 Steam 三大平台。

而除了新作之外，沒想到這次 Crystal Dynamics 又帶來了第二個驚喜！明年適逢 1996 年《古墓奇兵》第一部遊戲推出後的 30 週年，因此 Crystal Dynamics 也並沒有錯過，宣布 1996 年遊戲的重製版將於 2026 年推出，讓現代玩家們也能以最新的遊戲技術體驗蘿拉傳奇冒險故事的起點，並且努力從機關重重的墓穴與...恐龍的追逐中生存下來，勇奪祕寶！