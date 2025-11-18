TGA 2025入圍名單遺珠之憾是誰？JRPG全軍覆沒引玩家熱議

遊戲界的年度盛事 The Game Awards 2025，入圍名單終於揭曉，再度引爆了全球玩家社群的討論。而活動創辦人 Geoff Keighley 也在社群上與玩家互動，發文詢問大家對本次入圍名單的看法，特別是「最大的遺珠之憾」以及「最令人驚喜的入圍者」。

今年日本 JRPG 一款都沒入圍。（圖源：數碼寶貝物語 時空異客）

文章一出，馬上湧入大量回應，尤其是在日系角色扮演遊戲（JRPG）部分，雖然有致敬該類型的《光與影：33號遠征隊》入圍多項大獎。但並沒有任何一款日本開發的日系角色扮演遊戲，明明有不少優秀的作品，像是刷新系列紀錄的《數碼寶貝物語 時空異客》連一個獎項都沒有，被認為畢竟是西方的活動，對於亞洲遊戲了解的並不多。其中還有不少玩家吐槽，《魔物獵人 荒野》根本不該放在 RPG 類型中，明明更偏向動作遊戲。

廣告 廣告

而在今年的「年度遊戲」（GOTY） 獎項競爭中，入圍作品普遍都獲得玩家的肯定。但在其他獎項中卻出現了許多讓人意外的結果。像是不少玩家指出，第一人稱射擊遊戲《ARC Raiders》和敘事冒險遊戲《Dispatch》在今年的表現有目共睹，卻只獲得極少的提名，尤其在「最佳動作遊戲」和「最佳音效設計」等獎項的缺席，讓許多支持者感到相當可惜。

除了上述遊戲外，社群討論中也點名了其他被視為遺珠的遊戲。好比《天國降臨：救贖2》男主角的演員 Tom McKay，以及《死亡擱淺2》反派 Troy Baker 未能入圍「最佳演出」。或是《劍星》在「最佳社群支持」獎項的缺席，都成為玩家熱議的焦點，讓這份入圍名單雖然星光熠熠，卻也留下了不少讓玩家們意難平的遺憾。