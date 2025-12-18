TGA 2025再創歷史新高，全球觀看次數突破1.71億

被譽為遊戲界奧斯卡的「The Game Awards」（TGA），上週剛結束的 TGA 2025 再度刷新自身的收視紀錄。主持人兼創辦人 Geoff Keighley 通過個人社群 X（推特）正式宣布，今年的頒獎典禮在全球直播串流的觀看次數超過了驚人的 1.71 億次，超越了去年的紀錄。

TGA關注度高，成為許多廠商放新作預告和廣告的最佳場合。（圖源：The Game Awards）

從數據趨勢來看，TGA 的成長幅度非常驚人。和 2024 年 1.54 億次收視率相比成長了 11%。假如把時間軸拉長，和 10 年前（2015 年）第二屆的 230 萬次的觀看數相比，TGA 的收視規模在短短 10 年間已暴增了約 74 倍，證明了電玩遊戲文化與該頒獎典禮在娛樂產業中越來越重要的地位。已經成為了每年末遊戲玩家絕對必看的直播節目之一。

除了總觀看次數，今年的活動在各大直播平台上也取得了亮眼成績。根據外媒 Variety 統計，在今年 TGA 2025 可以觀看的官方 YouTube、Twitch、Kick、Steam、TikTok、X、Facebook 和 Instagram 平台上，最高同時在線觀看人數也達到了 440 萬人，比起 2024 年的 400 萬增加了 9%。且在中國內也通過 Bilibili、微博、抖音等平台同步直播，同樣創下歷史新高。