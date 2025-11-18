TGA 2025年度內容創作者hololive櫻巫女入圍！去年是兔田佩克拉，YAGOO再現場打拼人脈
本次 2025 The Game Awards 遊戲大獎（TGA）入圍在 18 日凌晨公開，而最佳年度創作者項目 hololive 成員零期生的櫻巫女作為 Vtuber 入圍，去年則是兔田佩克拉，雖然對手都非常強但無論是否能獲獎都相當受到討論與肯定。
2025 年最佳年度創作者項目入圍名單為：
《英雄聯盟》知名的實況主/教練 Caedrel
Twitch 追隨兩千萬、YouTube 訂閱 736 萬的 Kai Cenat
同時也名為「Penguinz0」Twitch 追隨 572 萬、YouTube 訂閱 1740 萬的MoistCr1TiKaL
hololive 零期生 YouTube 訂閱 246 萬的櫻巫女
以一顆花生臉開始活動，好像當年的超煩柳丁 The Burnt Peanut
雖然對手都相當知名，不過跟去年佩克拉入圍一樣光是入圍就有相當的肯定，而包括粉絲回應與 Reddit 討論，也認為 YAGOO 雖然因為佩克拉入圍而到現場最後未獲獎，但肯定獲得了不少人脈。
