TGA 2025年度內容創作者hololive櫻巫女入圍！去年是兔田佩克拉，YAGOO再現場打拼人脈

【時報-台北電】大陸科技巨頭阿里巴巴旗下人工智慧（AI）大模型千問APP於17日上線公測，宣告進軍AI to C市場。千問APP基於全球性能第一的開源模型Qwen3，對標美國AI巨頭OpenAI旗下ChatGPT，掀起新一輪AI戰，但在上線第一天卻因為擁堵而出現中斷。 澎湃新聞17日報導，目前千問APP公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力，並憑藉免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT直接爭奪海外用戶。 阿里巴巴表示，這次發布的千問APP是初級版本，將用最先進的模型打造一個「會聊天能辦事的個人AI助手」。除了聊天足夠聰明外，「能辦事」將是千問APP的一個重要發力方向，千問APP的戰略目標是打造未來的AI生活入口。據稱阿里巴巴正在計劃將地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問APP。 阿里2月宣布投入人民幣（下同）3,800億元用於AI基礎設施建設，並設定到2032年將雲資料中心能耗規模擴大十倍的長期目標。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、De

時報資訊 ・ 4 小時前