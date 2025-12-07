TGA 2025授權hololive同步轉播！12位成員參與，跟死神等人一起看誰拿年度最佳遊戲

全球知名的 VTuber 經紀公司 hololive production 正式宣布，將以官方聯合轉播夥伴的身分，參與即將於台灣時間 12 月 12 日上午 8:30 舉行的「2025 年遊戲大獎」（The Game Awards, TGA）。這合作代表 hololive 旗下 VTuber 將能透過官方授權的直播，和全球粉絲一同即時觀賞這場遊戲界的年度盛事，見證各項大獎的誕生。

下週 12 月 12 日千萬別錯過！（圖源：hololive 官方）

這次的聯合轉播陣容相當豪華，總計有 12 位來自 hololive English 與 hololive Indonesia 的人氣成員參與。根據官方釋出的名單，參與者包括 Airani Iofifteen、Anya Melfissa、Vestia Zeta、Mori Calliope、Shiori Novella、Gigi Murin、Kureiji Ollie、Pavolia Reine、Kobo Kanaeru、Hakos Baelz、Koseki Bijou 以及 Cecilia Immergreen。

廣告 廣告

粉絲們到時候將能在這些成員的頻道上，通過她們獨特的視角與反應，享受與偶像一同觀看頒獎典禮的樂趣。針對這次合作，TGA 創辦人暨主持人 Geoff Keighley 也在社群 X（推特）上表示歡迎。