TGA 2025神秘雕像破案了！新商標偷曝光，竟是《柏德之門3》拉瑞安工作室新作
今年的年度遊戲大獎 The Game Awards（TGA 2025） 即將在台灣時間 12 月 12 日早上登場，除了揭曉今年的遊戲圈各大獎項獎落誰家外，各個遊戲廠商又將帶來旗下新作的什麼未來動向也備受玩家們的期待。而之前 TGA 活動創辦人 Geoff Keighley 分享了位於美國加州沙漠的神祕雕像座標後，也引起大家猜測到底是哪一款遊戲的宣傳手法，之前被玩家們猜的《戰神》、《暗黑破懷神4》等作品都已經一一表示跟他們無關，而現在事情的真相似乎已經呼之欲出，因為看起來好像是《柏德之門3》開發商 Larian Studios 旗下 CRPG 作品《神諭：原罪》系列的新作品？
綜合外媒報導，這次 TGA2025 上最大的謎團之一肯定就是之前由活動創辦人 Geoff Keighley 分享的美國加州沙漠中的神祕雕像了。一開始許多玩家都猜是不是 Santa Monica Studio 旗下《戰神》系列的新作品，但遊戲總監 Cory Barlog 親自否認了這件事。
現在，外媒發現《柏德之門3》的開發商 Larian Studios 悄悄在歐洲註冊了三個有關於 CRPG 系列《神諭：原罪》新商標，其中有個圓形外面帶有刺出來圖示的商標看起來非常像這個神秘雕像上的標誌，幾乎一模一樣。而玩家們也不需要等太久，因為今年的 TGA2025 馬上就要在台灣時間 12 月 12 日早上 8：30 正式登場了，到時候我們就能知道這個神秘雕像真正的涵義，以及如果真的是《神諭：原罪》系列新作的話，Larian Studios 這次又會帶給玩家們什麼難忘的傳奇故事。
