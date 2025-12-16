TGA 2025遭諷「預告片之夜」！3.5小時典禮頒獎竟只佔17分鐘

剛落幕的 TGA 2025 上雖然帶來了許多新作消息，但其活動主軸卻引起了社群的不滿。因為網友們發現，這場 3 小時 35 分 （直播時間）的年度盛會中，真正用於「頒發獎項」的時間竟然只有短短的 17 分鐘，佔比甚至不到總時長的 10%。懸殊的比例讓不少玩家諷刺，這場活動似乎已經變質為充滿商業廣告與宣傳片的「預告片之夜」，而非單純為了表彰遊戲開發者貢獻的頒獎典禮。

網友雖然認為不尊重，但也明白大家想看什麼。（圖源：The Game Awards）

廣告 廣告

國外論壇 ResetEra 網友指出典禮的流程安排，數據顯示在總共 30 個獎項類別中，主辦方只安排了 9 組獲獎者有機會登台發表感言。其餘多達 21 個獎項則被歸類為「快速帶過」，單純由主持人或旁白在幾秒鐘內匆促唸出得獎名單，得獎團隊完全沒有機會登台接受喝采和分享得獎感言。這種把超過三分之二的獎項邊緣化的作法，讓許多觀眾質疑 TGA 為了塞入更多廣告與預告片，嚴重犧牲了對入圍者與得獎者應有的尊重。

雖然有觀點認為大量的預告片是維持收視率和節目成本的必要手段，但今年極端的「時間分配」仍讓社群熱議。網友直言，大家確實喜歡看新遊戲情報，但若連年度大獎的頒獎過程都這麼倉促又缺乏儀式感，不如直接改名為「冬季遊戲展」（Winter Game Fest）還比較貼切：「花一大筆錢觀禮，頒獎時連上台資格都沒有」、「確實很多人都是為了預告而來，而不是獎項」、「考慮到收視率上升，這或許是最佳的平台點了」、「除了主要GOTY等獎項，大家都是在討論新遊戲預告」