TGA 2025 遊戲大獎得獎名單不斷更新！《33號遠征隊》入圍最多有望抱走年度遊戲

The Game Awards 2025（TGA 2025）今（12）日上午 8:30 在洛杉磯舉辦，除了會公開不少大作遊戲預告之外，也將揭露今年的 Game of the Year 名單，這次《光與影：33號遠征隊》以入圍 12 項打破提名紀錄，可以說是最有望把年度最佳帶回家的黑馬作品，而《死亡擱淺2》、《羊蹄山戰鬼》、《黑帝斯II》、《空洞騎士：絲綢之歌》等好評遊戲也都入圍不少項目。

本篇將不斷即時更新今年 TGA 2025 頒獎典禮的最終得獎作品，讓你一次掌握 TGA 2025 最新動態！（還沒頒發的獎項將顯示入圍遊戲有哪些）

今年最佳遊戲會獎落誰家呢？（圖源：The Game Awards）

🥇年度最佳遊戲

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

空洞騎士：絲綢之歌

咚奇剛 蕉力全開

死亡擱淺2：冥灘之上

天國降臨：救贖 II

🥇玩家之聲

鳴潮

🥇最佳遊戲指導

光與影：33號遠征隊

🥇最佳敘事

光與影：33號遠征隊

🥇最佳美術

光與影：33號遠征隊

🥇最佳音樂

光與影：33號遠征隊

🥇最佳音效設計

戰地風雲6

🥇最佳演出

Jennifer English：光與影：33號遠征隊

🥇創新無障礙設定

毀滅戰士：黑暗時代

🥇最具影響力

午夜之南

🥇最佳持續營運遊戲

無人深空

🥇最佳社群支持

柏德之門3

🥇最佳獨立遊戲

光與影：33號遠征隊

🥇最佳初登場獨立遊戲

光與影：33號遠征隊

🥇最佳手機遊戲

賽馬娘 Pretty Derby

🥇最佳 VR/AR 遊戲

午夜漫步

🥇最佳動作遊戲

黑帝斯 II

🥇最佳動作冒險遊戲

空洞騎士：絲綢之歌

🥇最佳 RPG

光與影：33號遠征隊

🥇最佳格鬥遊戲

餓狼傳說 City of the Wolves

🥇最佳家庭遊戲

咚奇剛 蕉力全開

🥇最佳模擬 / 策略遊戲

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

🥇最佳運動 / 賽車遊戲

瑪利歐賽車 世界

🥇最佳多人遊戲

ARC Raiders

🥇最佳影視改編

最後生還者 第二季

🥇最受期待遊戲

GTA6

🥇年度內容創作者

MoistCr1TiKaL

🥇最佳電競遊戲

CS2

🥇最佳電競選手

Chovy

🥇最佳電競隊伍