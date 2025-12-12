TGA 2025 遊戲大獎得獎名單不斷更新！《33號遠征隊》入圍最多有望抱走年度遊戲
The Game Awards 2025（TGA 2025）今（12）日上午 8:30 在洛杉磯舉辦，除了會公開不少大作遊戲預告之外，也將揭露今年的 Game of the Year 名單，這次《光與影：33號遠征隊》以入圍 12 項打破提名紀錄，可以說是最有望把年度最佳帶回家的黑馬作品，而《死亡擱淺2》、《羊蹄山戰鬼》、《黑帝斯II》、《空洞騎士：絲綢之歌》等好評遊戲也都入圍不少項目。
本篇將不斷即時更新今年 TGA 2025 頒獎典禮的最終得獎作品，讓你一次掌握 TGA 2025 最新動態！（還沒頒發的獎項將顯示入圍遊戲有哪些）
🥇年度最佳遊戲
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
空洞騎士：絲綢之歌
咚奇剛 蕉力全開
死亡擱淺2：冥灘之上
天國降臨：救贖 II
🥇玩家之聲
鳴潮
🥇最佳遊戲指導
光與影：33號遠征隊
🥇最佳敘事
光與影：33號遠征隊
🥇最佳美術
光與影：33號遠征隊
🥇最佳音樂
光與影：33號遠征隊
🥇最佳音效設計
戰地風雲6
🥇最佳演出
Jennifer English：光與影：33號遠征隊
🥇創新無障礙設定
毀滅戰士：黑暗時代
🥇最具影響力
午夜之南
🥇最佳持續營運遊戲
無人深空
🥇最佳社群支持
柏德之門3
🥇最佳獨立遊戲
光與影：33號遠征隊
🥇最佳初登場獨立遊戲
光與影：33號遠征隊
🥇最佳手機遊戲
賽馬娘 Pretty Derby
🥇最佳 VR/AR 遊戲
午夜漫步
🥇最佳動作遊戲
黑帝斯 II
🥇最佳動作冒險遊戲
空洞騎士：絲綢之歌
🥇最佳 RPG
光與影：33號遠征隊
🥇最佳格鬥遊戲
餓狼傳說 City of the Wolves
🥇最佳家庭遊戲
咚奇剛 蕉力全開
🥇最佳模擬 / 策略遊戲
FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
🥇最佳運動 / 賽車遊戲
瑪利歐賽車 世界
🥇最佳多人遊戲
ARC Raiders
🥇最佳影視改編
最後生還者 第二季
🥇最受期待遊戲
GTA6
🥇年度內容創作者
MoistCr1TiKaL
🥇最佳電競遊戲
CS2
🥇最佳電競選手
Chovy
🥇最佳電競隊伍
Team Vitality：CS2
其他人也在看
TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《惡靈古堡9》里昂真的回來了！新預告搶先看，手持電鋸開砍殭屍
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息，明年 2 月 27 日將推出的《惡靈古堡9 安魂曲》在獎會開始前所預告的新消息也如約而至，系列經典角色里昂確認將回歸遊戲！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
3分鐘燒3千萬！TGA天價廣告費曝光，網友擔心步上E3後塵
被譽為遊戲界奧斯卡的 2025 遊戲大獎（The Game Awards, TGA），即將在台灣時間 12 月 12 日（五）早上 8：30 展開。而近日該活動卻引起一些爭議，有外媒曝光要在 TGA 頒獎典禮上播放 3 分鐘的遊戲宣傳片，價格居然要上百萬美元，甚至連入圍的遊戲團隊想要前往線下領獎，都可能要額外購買售價不便宜的門票。這讓不少玩家和業內人士擔心，如此高昂的門檻是否會讓該活動逐漸變質，重蹈過去 E3 展商業化過度導致沒落的覆轍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
《控制》續作來了！《Resonant》2026年推出，用變形近戰武器在曼哈頓殺出血路
Remedy Entertainment 今（12）日在 The Game Awards 正式公開《控制》（Control）的續作《控制：Resonant》！本作延續《控制》系列的敘事與風格，升級為規模更大、自由度更高的動作冒險 RPG，玩家將操控擁有超能力的 Dylan Faden，前往瀕臨超常災變的「扭曲曼哈頓」，於崩裂的現實中探索、戰鬥，並面對足以撼動世界的宇宙級威脅。《控制：Resonant》預計於 2026 年登陸 PS5、Xbox Series X|S、PC（Steam / Epic Games Store）以及 Mac（Steam / App Store）。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
多邊獸是無辜的！「3D龍事件」28週年歐美網友替牠喊冤：皮卡丘才是真兇
隨著 12 月的到來，動漫和《寶可夢》圈著名的「3D龍事件」即將迎來 28 週年，這個曾在 1997 年震撼全球的動畫放送事故，最近在歐美論壇 Reddit 引起討論。許多資深粉絲回憶起當年的情景，對於自該事件後「多邊獸」（Porygon，舊譯"3D龍"）和其進化形態便徹底從動畫主要劇情中「神隱」感到相當惋惜。雖然該寶可夢在遊戲中仍持續活躍，但在動畫版卻因這起並非由牠直接造成的意外而被長期封殺，讓不少海外玩家發起聲援，呼籲官方能讓多邊獸重返螢光幕。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台灣大學籃球員撞名《咒術迴戰》反派「夏油傑」爆紅，網友朝聖：全吸收就能打NBA
台灣大專籃球聯賽（UBA）健行科技大學籃球隊，在昨日（10）於官方社群粉專介紹大一新生陣容，其中一位來自宜蘭南澳的後衛球員「夏友杰」，因姓名讀音與日本人氣動漫《咒術迴戰》中的人氣角色「夏油傑」相似，意外引爆網路話題，讓網友笑稱：「把所有球員吸收掉，就可以打NBA了」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
TheBurntPeanut「算不算VTuber？」爭議延燒，數據打敗hololive兔田佩克拉、櫻巫女引起不滿
近日剛落幕的 實況主大獎 The Streamer Awards 2025，「最佳 VTuber」獎項結果在網路上引發劇烈爭議，至今仍在持續延燒當中，因為花生形象的獲獎者 TheBurntPeanut 不只拿下了大獎，根據第三方數據網站 Streams Charts 歸類，他的數據被放到了 VTuber 類別，直接霸榜前兩名，超越了兔田佩克拉和櫻巫女等知名 VTuber，這結果讓長期關注 VTuber 的粉絲感到極度不滿。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 2
ChatGPT稱霸蘋果App下載榜，AI應用超車社群與搜尋入口
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，最新數據顯示，OpenAI旗下ChatGPT今年首度登上蘋果(Apple)美國免費應用下載榜首，較去年第四名大幅躍升，象徵生成式人工智慧已從話題技術，正式躍升為手機端的「標配級」應用，不僅蠶食傳統搜尋引擎功能，也開始壓過社交與工具型App，成為用戶日常啟動頻率最高的流量入口之一。排名結構亦凸顯生態變化：第二至第五名依序為Threads、谷歌(Google)、TikTok及WhatsApp，第六至第十名則為Instagram、YouTube、Google Maps、Gmail及谷歌自家人工智慧模型應用Gemini AI。市場人士指出，榜單前十名中，與資訊搜尋、內容分發與社交互動高度綁定的應用仍占主導，但AI App已開始與傳統搜尋(如Google)及短影音平台(TikTok)「同檔競爭」，顯示用戶獲取資訊與解決問題的入口正在重塑。報導同時提到，ChatGPT在今年3月亦曾躍居全球下載量最高應用，超車TikTok與Instagram等熱門平台，反映生成式AI並非區域或短期風潮，而是具有黏著度與擴散力的全球結構性趨勢。分析師指出，從「美國App Store下載冠財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
驚悚！屏東男突遭寵物蟒蛇「鎖喉纏脖」 跌倒濺血送醫
[Newtalk新聞] 屏東九如鄉的市場昨(11)日下午發生一起驚悚事件！一名男子以繞脖的方式在街頭遛養自家寵物蟒蛇。蟒蛇突纏繞過緊，男子驚慌失措跌倒，意外釀成濺血事故，嚇壞不少路過民眾。 昨日下午，26歲林姓男子在東寧路菜市場前遛飼養的寵物蟒蛇時，疑似因蟒蛇突纏繞過緊，一時驚慌失措而跌倒自摔，造成後方頭部撕裂傷，現場地面血跡斑斑，讓路過的民眾目睹後十分緊張，趕快報案叫救護車。 屏東縣消防局九如分隊獲報指出，稱有民眾疑似遭蛇繞頸窒息。到場發現林男倒臥地面，意識清楚但頭部濺血。救護人員先男子包紮止血並送醫，另由消防人員以捕蛇夾將蟒蛇捕捉，之後由家屬帶回。 男子送醫生命徵象穩定，並無大礙。據了解，林男今年9月也曾因被自家蛇隨機咬傷送醫，沒想到短短兩個多月後再度發生類似狀況。警消提醒，大型蛇類雖可作為寵物，但力道大，外出活動時若未妥善控管，仍可能造成窒息、跌倒或攻擊風險，呼籲飼主務必提高警覺、注意安全。 查看原文更多Newtalk新聞報導高雄台南一夜連4震！有3起最大震度4級警報狂響 居民嚇醒：好可怕台股開盤》台積帶頭衝、大盤漲170點、領漲指標股、焦點族群來了新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 66
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 155
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 3
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 14
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 115
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28