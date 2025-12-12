TGA 2025 遊戲大獎得獎名單不斷更新！《33號遠征隊》入圍最多有望抱走年度遊戲

The Game Awards 2025（TGA 2025）今（12）日上午 8:30 在洛杉磯舉辦，除了會公開不少大作遊戲預告之外，也將揭露今年的 Game of the Year 名單，這次《光與影：33號遠征隊》以入圍 12 項打破提名紀錄，可以說是最有望把年度最佳帶回家的黑馬作品，而《死亡擱淺2》、《羊蹄山戰鬼》、《黑帝斯II》、《空洞騎士：絲綢之歌》等好評遊戲也都入圍不少項目。

本篇將不斷即時更新今年 TGA 2025 頒獎典禮的最終得獎作品，讓你一次掌握 TGA 2025 最新動態！（還沒頒發的獎項將顯示入圍遊戲有哪些）

🥇年度最佳遊戲

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

空洞騎士：絲綢之歌

咚奇剛 蕉力全開

死亡擱淺2：冥灘之上

天國降臨：救贖 II

🥇玩家之聲

光與影：33號遠征隊

空洞騎士：絲綢之歌

鳴潮

原神

超英派遣中心

🥇最佳遊戲指導

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

羊蹄山戰鬼

死亡擱淺2：冥灘之上

雙影奇境

🥇最佳敘事

光與影：33號遠征隊

沉默之丘f

天國降臨：救贖 II

羊蹄山戰鬼

死亡擱淺2：冥灘之上

🥇最佳美術

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

空洞騎士：絲綢之歌

咚奇剛 蕉力全開

死亡擱淺2：冥灘之上

🥇最佳音樂

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

空洞騎士：絲綢之歌

羊蹄山戰鬼

死亡擱淺2：冥灘之上

🥇最佳音效設計

戰地風雲6

光與影：33號遠征隊

沉默之丘f

死亡擱淺2：冥灘之上

羊蹄山戰鬼

🥇最佳演出

Ben Starr：光與影：33號遠征隊

Charlie Cox：光與影：33號遠征隊

Erika Ishii：羊蹄山戰鬼

Jennifer English：光與影：33號遠征隊

加藤小夏：沉默之丘f

Troy Baker：印地安納瓊斯：古老之圈

🥇創新無障礙設定

刺客教條：暗影者

Atomfall

毀滅戰士：黑暗時代

EA Sports FC 26

午夜之南

🥇最具影響力

Despelote

Consume Me

Lost Records: Bloom & Rage

午夜之南

Wanderstop

🥇最佳持續營運遊戲

Final Fantasy XIV

要塞英雄

絕地戰兵2

漫威爭鋒

無人深空

🥇最佳社群支持

柏德之門3

Final Fantasy XIV

要塞英雄

絕地戰兵2

無人深空

🥇最佳獨立遊戲

Absolum

Ball x Pit

藍途王子

光與影：33號遠征隊

黑帝斯 II

空洞騎士：絲綢之歌

🥇最佳初登場獨立遊戲

藍途王子

光與影：33號遠征隊

Despelote

Dispatch

Megabonk

🥇最佳手機遊戲

天命：崛起

女神異聞錄：夜幕魅影

Sonic Rumble

賽馬娘 Pretty Derby

鳴潮

🥇最佳 VR/AR 遊戲

Alien: Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

漫威 Deadpool VR

午夜漫步

🥇最佳動作遊戲

戰地風雲6

咚奇剛 蕉力全開

黑帝斯 II

忍者外傳4

Shinobi 反攻的斬擊

🥇最佳動作冒險遊戲

死亡擱淺2：冥灘之上

羊蹄山戰鬼

印地安納瓊斯：古老之圈

空洞騎士：絲綢之歌

雙影奇境

🥇最佳 RPG

Avowed

光與影：33號遠征隊

天國降臨：救贖 II

天外世界2

魔物獵人 荒野

🥇最佳格鬥遊戲

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

餓狼傳說 City of the Wolves

真人快打 Legacy Kollection

VR快打5 R.E.V.O. World Stage

🥇最佳家庭遊戲

咚奇剛 蕉力全開

LEGO Party!

LEGO Voyagers

瑪利歐賽車 世界

音速小子賽車 交叉世界

雙影奇境

🥇最佳模擬 / 策略遊戲

The Alters

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

侏羅紀世界：進化3

文明帝國7

風暴崛起

雙點博物館

🥇最佳運動 / 賽車遊戲

EA Sports FC 26

F1 25

瑪利歐賽車 世界

Rematch

音速小子賽車 交叉世界

🥇最佳多人遊戲

ARC Raiders

戰地風雲6

艾爾登法環 黑夜君臨

Peak

雙影奇境

🥇最佳影視改編

MINECRAFT麥塊電影

惡魔獵人

最後生還者 第二季

Splinter Cell: Deathwatch

直到黎明

🥇最受期待遊戲

007：黎明曙光

GTA6

漫威金鋼狼

惡靈古堡9 安魂曲

巫師4

🥇年度內容創作者

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

櫻巫女

The Burnt Peanut

🥇最佳電競遊戲

CS2

DOTA 2

英雄聯盟

無盡對決

特戰英豪

🥇最佳電競選手

brawk

Chovy

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

🥇最佳電競隊伍

Gen.G：英雄聯盟

NRG：特戰英豪

Team Falcons：DOTA 2

Team Liquid PH：無盡對決