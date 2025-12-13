TGA2025黑馬《33號遠征隊》勇奪年度最佳遊戲！回顧過去十二屆TGA的GOTY誰又是真正的神作？

由國外遊戲媒體人 Geoff Keighley 主辦，今年的年度遊戲大獎（TheGameAwards，TGA）昨（13）天已經圓滿落幕了。每年 TGA 的最大獎年度最佳遊戲（GOTY）也往往是全球玩家們最關注的獎項，年復一年大家都期待著，到底哪個遊戲能夠擊敗同年度的其他競爭者們，成為當年世界上的最佳作品，這個殊榮今年則歸於遊戲圈大黑馬《光與影：33號遠征隊》。那麼如果攤開自 2014 年轉型成 TGA 起，過去 12 屆的年度最佳遊戲，誰又會是大家心目中真正的最佳神作呢？

(Credit:TheGameAwards)

年度遊戲大獎（TGA）歷年年度最佳遊戲：

2014 年：《闇龍紀元：異端審判》(Bioware)

(Credit:Bioware)

2015 年：《巫師3：狂獵》（CD Projekt RED）

(Credit:CD Projekt RED)

2016 年：《鬥陣特攻》（Blizzard）

(Credit:Blizzard)

2017 年：《薩爾達傳說：曠野之息》(任天堂)

(Credit:Nintendo)

2018 年：《戰神》(SIE Santa Monica Studio)

(Credit:Santa Monica Studio)

2019 年：《隻狼：暗影雙死》（FromSoftware）

(Credit:Fromsoftware)

2020 年：《最後生還者 第II章》（Naughty Dog）

(Credit: Naughty Dogs)

2021 年：《雙人成行》(Hazelight Studios)

（Credit:Hazelight Studios）

2022 年：《艾爾登法環》(FromSoftware)

(Credit:Fromsoftware)

2023 年：《柏德之門3》（Larian Studios）

(Credit:Larian Studios)

2024 年：《宇宙機器人》（Team Asobi）

(Credit:PlayStation)

2025 年：《光與影：33號遠征隊》（Sandfall Interactive）

(Credit:Snadfall Interactive)

而從這份榜單中或許我們也能發現，一開始 TGA 的評審團可能會更偏向於 3A 大作，例如《闇龍紀元：異端審判》、《戰神》等遊戲，但從去年的《宇宙機器人》開始，其他開發成本沒那麼高的遊戲在 TGA 的年度最佳遊戲爭奪上也有了更多機會。

此外，在過去 12 款 GOTY 中，唯一一款多人遊戲是 2016 年的《鬥陣特攻》，也代表了 TGA 在年度最佳遊戲的評選上基本上只會考慮單人遊戲，或者像是《雙人成行》這樣必須合作通關的雙人遊戲，多人 PvP 類型並不被青睞。只是最重要的是，在這 12 款當年度的最佳遊戲中，玩家們能否找到一款自己心目中的最佳神作，而如果找不到也沒關係，因為只要自己認為是神作，而且意義非凡，那就足夠了。