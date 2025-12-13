TGA2025黑馬《33號遠征隊》勇奪年度最佳遊戲！回顧過去十二屆TGA的GOTY誰又是真正的神作？
由國外遊戲媒體人 Geoff Keighley 主辦，今年的年度遊戲大獎（TheGameAwards，TGA）昨（13）天已經圓滿落幕了。每年 TGA 的最大獎年度最佳遊戲（GOTY）也往往是全球玩家們最關注的獎項，年復一年大家都期待著，到底哪個遊戲能夠擊敗同年度的其他競爭者們，成為當年世界上的最佳作品，這個殊榮今年則歸於遊戲圈大黑馬《光與影：33號遠征隊》。那麼如果攤開自 2014 年轉型成 TGA 起，過去 12 屆的年度最佳遊戲，誰又會是大家心目中真正的最佳神作呢？
年度遊戲大獎（TGA）歷年年度最佳遊戲：
2014 年：《闇龍紀元：異端審判》(Bioware)
2015 年：《巫師3：狂獵》（CD Projekt RED）
2016 年：《鬥陣特攻》（Blizzard）
2017 年：《薩爾達傳說：曠野之息》(任天堂)
2018 年：《戰神》(SIE Santa Monica Studio)
2019 年：《隻狼：暗影雙死》（FromSoftware）
2020 年：《最後生還者 第II章》（Naughty Dog）
2021 年：《雙人成行》(Hazelight Studios)
2022 年：《艾爾登法環》(FromSoftware)
2023 年：《柏德之門3》（Larian Studios）
2024 年：《宇宙機器人》（Team Asobi）
2025 年：《光與影：33號遠征隊》（Sandfall Interactive）
而從這份榜單中或許我們也能發現，一開始 TGA 的評審團可能會更偏向於 3A 大作，例如《闇龍紀元：異端審判》、《戰神》等遊戲，但從去年的《宇宙機器人》開始，其他開發成本沒那麼高的遊戲在 TGA 的年度最佳遊戲爭奪上也有了更多機會。
此外，在過去 12 款 GOTY 中，唯一一款多人遊戲是 2016 年的《鬥陣特攻》，也代表了 TGA 在年度最佳遊戲的評選上基本上只會考慮單人遊戲，或者像是《雙人成行》這樣必須合作通關的雙人遊戲，多人 PvP 類型並不被青睞。只是最重要的是，在這 12 款當年度的最佳遊戲中，玩家們能否找到一款自己心目中的最佳神作，而如果找不到也沒關係，因為只要自己認為是神作，而且意義非凡，那就足夠了。
