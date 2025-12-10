TGI FRIDAYS台中市政店1/1熄燈！20年營運畫下句點

美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」台中市政分店宣布將於明年元旦歇業，為長達二十年的經營畫下句點。消息一出引發在地民眾不捨，許多人紛紛留言表示不捨，更有網友表示該店為他當年求婚的地點。

TGI FRIDAYS官方臉書明確指出市政餐廳將於元旦為最後營業日。（圖／翻攝 TGI FRIDAYS Taiwan臉書 ）

TGI FRIDAYS官方臉書日前發布公告，明確指出市政餐廳最後營業日為2026年1月1日，並在貼文中寫下「珍重再見，還會再見!」該分店熄燈後，台中地區將僅剩崇德店一間門市持續營運。

這家美式餐廳品牌於1991年首度進駐台灣市場，第一家店面選址在台北市敦化北路。目前TGI FRIDAYS在全台共設有十八家分店，據點遍布台北、新北、桃園、台中、新竹、台南及高雄等縣市。

業者特別推出「老同學回娘家」活動，即日起至明年元旦止，凡四人以上預先訂位並出示曾任職TGI FRIDAYS的相關憑證，即可享有老員工專屬優惠。

不少網友在社群平台留言表達震驚與不捨。有民眾回憶「我的回憶啊，從單身到現在兩個孩子的媽」，也有人透露「這是我求婚的地方」。另有網友原本期待「今年除夕可以在那裡圍爐」，對突如其來的熄燈消息感到措手不及。也有曾在該餐廳工作的員工表示，「經歷了三民店再見、英才店搬家，沒想到現在市政也要再見了，好捨不得，我的青春打工歲月。」

