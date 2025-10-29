THE全球最佳大學排名 朝陽科大連9年進榜

韓國專門大學教育協議會（KCCE）代表/韓國永進專門大學校長 崔宰榮（前排右五）等27名校長團參訪朝陽科大，與校長鄭道明（前排左五）合影。（圖：朝陽科大提供）

英國泰晤士高等教育（THE） 2026全球最佳大學排名公布，橫跨115個國家地區，共計2,191所大學入榜，台灣占49校，其中，朝陽科技大學是全台唯一連續9年進榜的私立科大，展現豐沛的研究產學能量，大幅提升全球聲望及社會影響力。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大以世界級大學為辦學願景，致力學術發展與全球永續，今年不但以「產學表現」、「研究環境」、「研究品質」及「國際視野」等四項指標的卓越績效，蟬聯英國泰晤士（THE）全球最佳大學，更在QS 2026年世界大學排名、美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report） 2025-2026年全球最佳大學排名，名列私立科大第一，辦學榮獲三大權威國際學術排名一致肯定。

研發長朱鴻棋強調，為打造全球化人才培育平台，朝陽科大執行教育部114年全球優秀青年學子來臺蹲點計畫（TEEP），深化跨國合作，同時也透過國科會外籍高階人才來台試辦專案（IIPP），吸引優秀的海外科研人才來台，厚實研究量能，今年更有12名學者獲選為史丹佛大學統計全球前2%頂尖科學家，名列年度及終身科學影響力排行榜，備受國際肯定。

此外，朝陽科大透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，其中，「非破壞檢測研發中心」擁有多項領先全球的檢測技術，持續投入研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術；「A2I智慧產業技術研發中心」協助中部地區機密機械產業智慧機械製造升級，並導入智能技術，提升在地產業創新；「健康農糧中心」利用合成多種重要費洛蒙原體與研發劑型配方用於田間活性試驗、有機作物與產銷履歷作物稽核，推廣友善耕作不遺餘力；「環境資源永續再利用研發中心」則具備多項TAF環境檢測認證項目，並針對國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，協助企業邁向ESG淨零轉型，展現高等教育在淨零轉型與社會永續發展中的關鍵角色。（張文祿報導）