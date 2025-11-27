THE跨領域科學大學排名，台灣四校入列全球百大

英國《泰晤士高等教育》（THE）近日發布「2026 THE跨學科排名」（Interdisciplinary Science Rankings），該排名是THE因應全球高教領域的跨域趨勢，從去（2024）年開始發布，主要評估全球各大學在計算機科學、工程學、生命科學、物理科學等領域的跨學科研究實力。今年台灣有四所大學進入全球前百大，名次最佳的是成功大學的全球第35名，其後依序是台灣大學、陽明交通大學、清華大學。

2026 THE跨學科排名共有來自94個國家、共1267所大學列入評比，榜單上列出911所大學。排名依據三項指標：投入（Inputs），代表的是大學資源投入；過程（Process），指的是成功標準、設施、行政支持和推廣；以及產出（Outputs），以出版刊物的數量及比例、研究質量和聲譽來進行評估。

MIT列名全球第一

全球排名第一的是美國麻省理工學院（MIT），MIT已是連續第二年居冠；緊隨其後的第二名是史丹佛大學，第三名、第四名則都是位於加州的加州理工學院和加州大學柏克萊分校。美國在全球排名前十的院校中，占了七所；排名前50中占18所，前百大入榜24所。

廣告 廣告

值得注意的是，雖然美國高校在跨領域科學排名幾乎囊括頂尖名次，但THE指出，近期美國政府削減對大學院校的聯邦資助，可能在未來導致需要多方面投入的跨領域計畫被視為風險過高，而減少投資。

THE資深資料科學家布特（Sam Armenta Butt）指出隱憂，「像麻省理工學院這樣的機構，可以透過產業伙伴關係和研究所的種子基金，讓研究資金的來源多元化，以支持跨領域研究，緩衝聯邦資金削減的衝擊，但如果聯邦資金持續大規模被砍，研究的廣度與包容性仍會受到侵蝕。」

排名最高的亞洲學府則是新加坡南洋理工大學，排名全球第五；新加坡國立大學同樣進入全球前十，排名第八。在兩所新加坡院校之後，拿下亞洲第三的是香港城市大學，排名全球第11。上榜院校最多的國家則是印度，共有88所院校列入排名。

「2026 THE跨學科排名」全球排名第一的是美國麻省理工學院。取自MIT官網

台成清交入百大，北科大入Top150

台灣也有超過20所學校進入THE的2026跨學科排名，當中共四校列入全球百大。全台第一的是成大，取得全球第35名，總分71.8分；其次是台大的全球第39名，總分70.4分。陽明交大和清大則分別以全球第74名、第84名，位居全台第三、第四。

台大在去年，THE第一次發布跨學科排名時，位列全球第21名，此次排名退步18名；成大、陽明交大和清大則都有大幅進步，成大去年名次第43名，進步8名、清大從第96名進步12名，陽明交大更是一口氣進步73名，從全球第147名攀升進入百大。

此次進入世界前150名的台灣高校，還有台北科技大學（第138名）、亞洲大學（第141名），以及中興大學（第150名）。

此次北科大躋身全台第五，校長王錫福表示，該校近年積極拓展產學合作，聚焦能源、半導體、智慧製造與AI等領域的跨域整合實務研究型產業計畫，近四年產學合作投入經費每年成長5％至10％；日前北科大才在教育部和太空中心支持下，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，培育具跨域科技能力與系統整合專長的關鍵人才。

北科大校長王錫福。賴永祥攝

亞洲大學唯一私大入列Top150

亞洲大學則是唯一進入前150大的私大，校長蔡進發表示，亞大重視跨域教學與產研，積極推動自主學習、跨領域學習，如新成立的亞大AI與量子研究中心以跨域整合、產學合作為核心，推動量子演算法設計、量子機器學習、資安與加密應用，並拓展至AI智慧醫療、智慧金融等實際情境，在量子AI領域扮演先行者角色，培養兼具國際視野與創新實務能力的人才，協助學術、產業界成長與創新。

其他上榜、在THE跨領域排名進入全球前500大的台灣高校，還有高雄醫學大學、勤益科技大學、台灣師範大學、中原大學、朝陽科技大學、屏東科技大學、淡江大學、義守大學、中正大學、宜蘭大學、聯合大學等校，可以看到台灣各大學在面對跨領域人才培養的全球趨勢下，積極投入、爭取迎頭趕上的努力。