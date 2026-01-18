雖然2025年全球經濟面臨關稅干擾與通膨壓力，但手機市場依然展現了韌性。根據IDC的最新市場報告，2025年全球手機產業以1.9%的年增率收紅，其中售價在800美元以上的「高階手機」買氣不減，蘋果與三星合計拿下全球39%比例手機銷量，高於2024年的37%。

2025手機市場驚險過關！蘋果與三星拿下近4成市佔，但IDC示警：記憶體缺貨恐引爆漲價潮

然而，這股成長氣勢恐怕難以延續到2026年。IDC警告，一場前所未見的記憶體 (RAM)短缺風暴正在成形，這將是今年手機產業面臨的最大挑戰。

2026年展望：前所未有的供應鏈中斷

IDC全球客戶端裝置副總裁Ryan Reith直言：「雖然2025年是正向的一年，但產業現在面臨截然不同的前景」。他指出，記憶體短缺被廣泛視為「前所未有的供應鏈中斷」，這將導致2026年手機市場出現萎縮，而短缺持續的時間將決定市場衰退幅度。

事實上，這波記憶體缺貨潮早已波及家用PC市場，現在輪到手機產業承受壓力，這意味著今年的手機價格可能會變得更貴。

漲價在所難免，規格縮水成隱憂

面對零組件成本飆升，手機大廠會如何應對？

IDC報告分析，像蘋果和三星這樣的科技業者，由於擁有較強的供應鏈議價能力，表現會相對穩定，但對於一般消費者而言，手機售價上漲恐怕是不可避免。

研究機構Techsponential總裁兼首席分析師Avi Greengart預測，廠商為了避免漲價嚇跑消費者，可能會採取「變相漲價」或「規格調整」的策略，可能做出以下調整：

• 儲存空間縮水：基本款機型可能會配置較少的儲存空間，逼迫需要大容量的用戶購買更貴的版本。

• 沿用舊規格：為了節省成本，廠商可能選擇沿用去年的螢幕面板技術，而非採用今年的最新面板規格。

Avi Greengart指出，對於售價高達2000美元的折疊機等超高階產品，廠商較容易調漲價格或自行吸收成本；但在利潤微薄的入門與中階手機市場，漲價將是無法迴避的結果。

MWC 2026見真章

目前為止，已發表的新機尚未出現大幅度的價格調漲。隨著CES 2026落幕，業界的目光都集中在2月下旬舉辦的MWC 2026。屆時各家大廠推出的新機定價策略，將成為觀察2026年手機究竟會「變貴多少」的關鍵指標。

