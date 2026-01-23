你的腦袋裡總有天馬行空的鬼點子，卻苦於不懂程式碼而無法實現嗎？Red Bull旗下全球指標性創新計畫Red Bull Basement宣佈2026年賽事正式啟動。今年最大的亮點在於全面擁抱AI科技，即便你是「零程式基礎」的文組生，也能透過官方提供的AI工具將創意轉化為商業模式。

2026 Red Bull Basement開跑！用AI讓點子變現，台灣冠軍直送矽谷搶320萬創業金

台灣區優勝隊伍不僅能獲得AMD與微軟的技術奧援，還將代表台灣飛往美國矽谷，與全球好手角逐10萬美元 (約新台幣320萬元)的創業基金。

不懂Code沒關係，AI當你的技術合夥人

不同於傳統的黑客松或商業競賽往往需要硬底子的技術背景，Red Bull Basement今年的核心概念是「科技賦能」。官方特別導入AI導師工具，協助參賽者從零開始發想。

這意味著，參賽者即使沒有深厚的工程背景，也能利用AI來輔助進行商業模式分析、可行性評估，甚至產出更縝密的解決方案。上一屆的世界冠軍Soj Gamayon就是利用AI技術監測農作物健康，並且預警風險的「AgriConnect」計畫奪冠，證明了只要點子夠好，AI就能幫你把這對翅膀裝上去。

AMD、微軟助陣，台灣冠軍直飛矽谷

為了讓創意真正落地，Red Bull找來強力的硬體與軟體盟友：

• AMD：作為全球戰略夥伴，將提供搭載AMD處理器的AI筆電給台灣區優勝隊伍，直接解決開發階段的算力需求。

• 微軟：提供導師群輔導，以及微軟Azure雲端點數資源，協助隊伍備戰世界總決賽。

• Plug and Play Taiwan：國際創投加速器將提供專屬輔導，讓學生的點子能對接真實的商業市場。

賽制共分為四個階段，即日起至3月25日開放徵件。初選將選出30組潛力團隊，經複賽篩選10組晉級台灣區決選。最終的台灣冠軍將飛往美國矽谷參加世界總決賽，屆時不僅能獲得史丹佛大學與Red Bull Ventures的資源對接，還有機會拿下10萬美元的創業第一桶金。

評審陣容與報名資訊

本屆台灣區評審陣容相當豪華，包括《AI郵報》創辦人張哲維、Plug and Play Taiwan投資經理賴宥嘉、《哈利說》與《科技浪Podcast》創辦人哈利、nuva創辦人林上哲，以及數位時代《創業小聚》新創線召集人曾令懷等人。

活動資訊：

• 徵件時間：即日起至2026年3月25日

• 報名資格：年滿18歲，可個人或雙人組隊報名

• 台灣決賽：2026年4月25日

• 世界決賽：2026年6月1日至3日 (美國矽谷)

