2026台北國際電玩展 (Taipei Game Show，下稱TGS) 即將於1月29日至2月1日在台北南港展覽館1館展開。今年規模更勝以往，匯集來自26個國家地區、總計399家業者參展，並且同步啟用1樓與4樓全展區。現場預計展出超過500款遊戲，其中包含百款以上未上市新作的搶先試玩，主辦單位更祭出重磅抽獎好禮，玩家有機會將目前最熱門的Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation 5 (Slim) 數位版，以及Steam Deck等大獎。

2026台北國際電玩展下週登場：399家廠商、逾500款遊戲齊聚

家用主機與PC大作陣容堅強

今年玩家區陣容相當豪華，連續4年參展的任天堂 (Nintendo) 擴大攤位規模，不僅帶來《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等體驗，現場還有「Nintendo Today!」與角色見面會。

多家大廠也帶來未上市新作試玩：

• 傑仕登 (Justdan)：展出《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》，以及《超級槍彈辯駁2×2》。

• 台灣萬代南夢宮娛樂：推出《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》等。

• 光榮特庫摩 (KOEI TECMO)：帶來新作《仁王3》、全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》。

• 雲豹娛樂：展出《空之軌跡 the 1st》等作，日本FALCOM社長近藤季洋也將親臨現場。

• Cygames：帶來《Shadowverse: Worlds Beyond》與《Granblue Fantasy Versus: Rising》。

熱門手遊與獨立遊戲百花齊放

行動遊戲部分同樣熱鬧，HoYoverse旗下《絕區零》將舉辦舞台活動，而《明日方舟：終末地》、《少女前線2：追放》、《碧藍航線》與首度實體亮相的《藍色星原：旅謠》均開放試玩。此外，《勝利女神:妮姬》、《Fate/Grand Order繁中版》、《RO仙境傳說：世界之旅》等熱門作品也將與玩家見面。

獨立遊戲專區「Indie House」則由Smilegate STOVE冠名贊助，集結全球191組團隊，包括台灣話題作《活俠傳》，以及海外知名發行商Pocketpair、PLAYISM等帶來的最新力作。

商務區擴大舉辦，APGS聚焦AI議題

B2B商務區與亞太遊戲高峰會 (APGS) 今年移師1樓I區擴大舉辦。商務區吸引16國、101家業者參與，包括Xsolla、AppsFlyer、智冠科技等。

APGS則規劃「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，議題涵蓋遊戲開發、行銷與最受關注的生成式AI。講師陣容包括SQUARE ENIX總監八木正人、GRAVITY高層北村佳紀，以及NVIDIA與AWS的技術專家，將深入探討AI如何改變遊戲開發樣態。

購票與優惠資訊

TGS預購票目前已在ibon與Klook開賣，預購價新台幣200元 (現場票250元)。展期間 (1/29-2/1)每日下午三點半後更推出「星光套票」，享雙人同行一人免費優惠。此外，TGS亦與Steam合作舉辦線上特賣會，共有290款遊戲祭出最低1折起優惠。

