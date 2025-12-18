隨著串流影音平台徹底改變了觀眾的收視習慣，好萊塢最具代表性的頒獎典禮——奧斯卡金像獎 (The Oscars)，也終於決定擁抱數位浪潮。

奧斯卡金像獎宣布2029年起由YouTube全球獨家直播，告別長達半世紀的ABC電視台合作關係

主辦奧斯卡的美國影藝學院 (AMPAS) 稍早宣布，將與Google旗下影音平台YouTube達成多面向的全球合作協議。自2029年起，奧斯卡頒獎典禮將獨家在YouTube上進行直播，意味該頒獎典禮將正式結束與隸屬於迪士尼的ABC電視台 (美國廣播公司)長達數十年轉播合作關係。

100歲生日仍在電視上過，101歲邁向雲端

不過，觀眾還不會立即在電視上無法看到奧斯卡。

根據協議，ABC電視台仍將保有轉播權直到2028年。這具有特殊的歷史意義，因為2028年適逢奧斯卡金像獎第100屆頒獎典禮，讓這家傳統無線電視網能完整參與奧斯卡的第一個世紀，隨後在第101屆正式交棒給 YouTube。

不只是頒獎典禮，還有數位典藏

這項合作不僅限於頒獎典禮當晚的直播。未來的奧斯卡YouTube官方頻道將成為所有學院相關內容的「平台」，包括：

• 奧斯卡榮譽獎 (Governors Awards)

• 入圍名單揭曉儀式

• 入圍者午宴

• 學生奧斯卡獎

• 科學技術獎

此外，Google Arts & Culture計畫也將加入合作，協助將影藝學院豐富的電影文物館藏進行數位化，讓全球影迷能透過網路瀏覽這些珍貴的電影歷史資產。

瞄準全球觀眾，擺脫收視率下滑魔咒

對於這項變革，影藝學院執行長Bill Kramer與主席Lynette Howell Taylor表示：「我們很高興能與YouTube建立全球合作夥伴關係。影藝學院是一個國際組織，這項合作將使我們能將觸角延伸至全球最廣大的觀眾群」。

事實上，傳統頒獎典禮在電視上的收視率連年下滑已是不爭的事實。即使是奧斯卡，也面臨年輕觀眾流失的問題。轉向YouTube不僅能解決跨國轉播的授權與時差問題 (不再需要各國電視台個別轉播)，更能透過YouTube社群互動性吸引更多年輕族群與觀看族群。

分析觀點：直播大戰進入新篇章

筆者認為，奧斯卡轉投YouTube懷抱，象徵「Live Event」 (現場直播活動)從傳統電視全面轉向串流平台的最後一塊拼圖。

此前，Netflix已經拿下了SAG美國演員工會獎的轉播權；亞馬遜與蘋果則大舉進攻體育賽事直播。對於奧斯卡這種「含金量」高且「收視門檻」也高的活動，YouTube免費、全球化且易於分享片段的特性，或許是挽救關注度的最佳解藥。

對於台灣觀眾來說，這更是一大福音。未來或許不用再守著特定的電視頻道或付費平台，甚至不用擔心轉播單位的中文口譯蓋過原音，直接打開YouTube就能零時差參與這場電影盛會。至於YouTube到時候會不會塞入過多廣告？那又是另一個話題了。

