類比晶片業者德州儀器 (Texas Instruments, TI)近期宣佈，將以全現金交易方式，斥資約75億美元 (約新台幣2400億元)收購無線連接晶片設計業者Silicon Labs (芯科科技)。

類比霸主再出手！德州儀器斥資75億美元收購Silicon Labs，補足無線連接最後一塊拼圖

這不僅是德州儀器自2011年以65億美元收購國家半導體 (National Semiconductor) 以來，睽違14年最大規模的併購案，更象徵著這家老牌晶片巨頭將全面插旗物聯網 (IoT) 無線連接市場。

溢價69%！德州儀器豪擲千金為哪樁？

根據交易條款，德州儀器將以每股231美元價格收購Silicon Labs，這比消息曝光前的收盤價溢價高出69%。受此消息激勵，Silicon Labs股價隨即暴漲49%，創下四年新高。

為什麼德州儀器願意付出如此高的溢價？關鍵在於「互補性」。雖然德州儀器擁有強大的內部製造產能 (Fab)與廣泛的類比產品線，但在專用無線通訊協議 (如Zigbee、Z-Wave、Thread等IoT標準)的技術深度上，Silicon Labs無疑是該領域的技術領先者。

而市場分析看法認為，德州儀器收購Silicon Labs，將打造出業界最具競爭力的「類比 + 無線連接」組合產品。

不追逐AI算力，專注「萬物互聯」的基石

不同於NVIDIA或AMD瘋狂追逐AI運算，德州儀器選擇戰場一直更貼近生活的「邊緣端」。從智慧型手機、電動車、醫療設備到工業自動化，這些裝置都需要電源管理與感測器。

而Silicon Labs自2021年轉型專攻智慧家庭與工業物連網晶片後，正好補足了德州儀器在「讓這些裝置連上網」這件事上的技術缺口。

交易預計2027上半年完成

財務與時程細節：

• 交易完成時間：預計於2027年上半年完成交割。

• 成本效益：德州儀器預估合併後三年內，透過整合製造與營運，每年可省下約4.5億美元成本。

• 分手費：若Silicon Labs反悔則需賠償2.59億美元；而若德州儀器反悔將需賠償4.99億美元。

分析觀點

德州儀器長期以來一直是「類比晶片」的王者，擅長處理真實世界的訊號 (溫度、聲音、電流)。但在物聯網時代，光是「感測」還不夠，還必須把數據「傳出去」，而雖然過去德州儀器也有無線產品，但在生態系支援與多重協議的整合上，Silicon Labs的技術底蘊顯然更深厚。

買下Silicon Labs，等於讓德州儀器直接獲得一張通往智慧家庭 (Matter)與工業物聯網 (IIoT) 的頭等艙門票。對於蘋果、Google、亞馬遜這些德州儀器的大客戶來說，未來採購「電源管理 + 微控制器 + 無線連接」的一站式方案將變得更具吸引力。

