Anbernic (安泊) 繼上個月預告將推出旗下首款雙螢幕遊戲掌機後，稍早正式在其官方網站開放了「Anbernic RG DS」遊戲掌機的預購。此款主機先前預告價格將低於100美元，而Anbernic也確實遵守承諾，預購價格自93.99美元起跳 (約新台幣3000元)，預購結束後將恢復為99.99美元。

Anbernic RG DS掌機開放預購，搭載瑞芯RK3568晶片、雙4吋IPS觸控螢幕

規格揭曉：瑞芯RK3568晶片、雙4吋IPS觸控螢幕

此次Anbernic也公布了RG DS的完整規格，硬體核心採用瑞芯RK3568晶片，此規格晶片預期在模擬Nintendo DS遊戲上應無太大問題，但相關看法普遍認為其效能難以支撐順暢執行高強度畫面表現的Nintendo 3DS遊戲。

不過，Anbernic官方也釋出了一些遊玩展示，呈現RG DS執行《鏟子騎士》 (Shovel Knight)、《牧場物語 雙子之村》 (Harvest Moon: The Tale of Two Towns)與《符文工廠4》 (Rune Factory 4)等部分Nintendo 3DS遊戲畫面，似乎試圖緩解外界疑慮。

螢幕方面，RG DS搭載兩組4吋IPS觸控螢幕，解析度均為640 x 480，與部分其他雙螢幕掌機不同，RG DS的兩組螢幕均支援觸控與電容式觸控筆輸入。

Anbernic RG DS掌機開放預購，搭載瑞芯RK3568晶片、雙4吋IPS觸控螢幕

其他規格包含內建麥克風、六軸陀螺儀、一個用於切換螢幕焦點的專用按鈕、可透過micro SD記憶卡擴充容量、4000mAh 電池 (官方宣稱續航時間可達6小時)，並且以Android 14作業系統運作。

Anbernic RG DS掌機開放預購，搭載瑞芯RK3568晶片、雙4吋IPS觸控螢幕

配色選擇減少，預告的透明白暫時缺席

雖然Anbernic遵守價格承諾，但在配色選項上似乎有所縮減。先前在首度揭曉時曾亮相的「透明白」 (transparent white) 配色，並未出現在此次的預購頁面上。

目前RG DS僅提供三種顏色選擇：黑紅配色 (black & crimson red)、綠松石藍 (turquoise blue) 與極地白 (polar white)。Anbernic表示，預購訂單預計在12月15日前開始發貨。

Anbernic RG DS掌機開放預購，搭載瑞芯RK3568晶片、雙4吋IPS觸控螢幕

