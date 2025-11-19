Arm宣布將進一步增強與NVIDIA的技術合作，正式將NVIDIA的互連技術NVLink Fusion整合至Arm旗下的資料中心級處理器平台Neoverse中，將讓採用Neoverse架構的生態系夥伴，能夠選擇NVLink高速互聯技術進行異構與協同運算，藉此消除AI系統在記憶體與頻寬上的瓶頸，並且為客戶提供更多元的資料中心架構彈性。

Arm Neoverse平台設計加入NVIDIA NVLink Fusion，加速超大規模算力的自研CPU與GPU異構運算佈局

透過AMBA CHI C2C實現高頻寬連接

具體技術細節上，NVLink Fusion將為生態系夥伴提供AMBA CHI C2C (Chip-to-Chip)的對接介面。這項技術定義CPU與加速器 (或GPU) 之間建立一致且高頻寬連接的關鍵協定。

Arm表示，將為Neoverse平台提供最新的AMBA CHI C2C協議，並且確保與NVLink Fusion的C2C相容性。這意味採用NVLink Fusion設計方案的客戶，將能更快速地完成系統整合並加速產品上市，直接受惠於高頻寬連接所帶來的AI效能提升。

有利AWS、Google等大廠自研晶片整合

目前包括AWS、Google、微軟、甲骨文與Meta等大型資料中心與系統業者，都已先後藉由Arm Neoverse架構設計自主伺服器處理器。

雖然NVIDIA本身也投入基於Neoverse的CPU開發 (例如Grace)，但透過此次深化合作，NVIDIA將允許這些將重心放在「自行設計CPU」的大型客戶，即使不採用 NVIDIA CPU，也能透過NVLink Fusion獲得與NVIDIA GPU完整且高效的加速性能。

暗示NVIDIA加速重心仍在大規模GPU

而此策略也被解讀為NVIDIA可能暗示其技術發展重心仍聚焦於GPU本身。

對於其他Arm架構CPU業者而言，除非像Qualcomm此類早期宣布加入NVLink Fusion聯盟的客戶，多數業者可能仍會面臨市場優先選擇NVIDIA官方「CPU+GPU」完整組合方案的競爭壓力。

不過，從長遠來看，考量到近期如DGX Spark的GB10 CPU是NVIDIA與聯發科合作開發，NVIDIA未來或許也可能淡化自主CPU研發比重，轉而透過開放互連標準來鞏固其AI加速器的領導地位 。

