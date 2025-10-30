繼上週AWS服務發生大規模故障後不久，微軟旗下Azure雲端服務稍早也發生服務中斷，影響包含Microsoft 365、Xbox及Minecraft等應用與服務。

Azure Front Door服務中斷波及Microsoft 365、Xbox服務，微軟緊急搶修

而相關故障約在美國東岸時間10月29日中午12點左右出現高峰，Azure服務官方狀態頁面亦顯示微軟大致在相同時間觀察到技術問題。

微軟佈署「最後已知良好配置」搶修，預計數小時內恢復

在美國東岸時間10月29日下午3點57分 (台灣時間10月30日凌晨3:57)時的Azure服務狀態更新中，微軟表示已經啟動佈署其「最後已知良好配置」 (last known good configuration)」，並且說明其客戶已經開始可以看到初步的恢復跡象。

其中，微軟說明正持續將流量重新導向至「健康的節點」 (healthy nodes)，並且預計其Azure服務應能在美國東岸時間10月29日下午6點20分 (台灣時間10月30上午6點20分) 前完全恢復。

Game Pass服務無法載入、企業應用受限

在服務中斷高峰期間，Reddit上有用戶回報Xbox主機無法載入Game Pass服務，同時也有許多用戶反應Microsoft 365等生產力與企業應用程式的存取受限。此次故障似乎也影響了微軟的技術支援頁面及部分航空公司的網站。

官方證實為Azure Front Door問題

微軟發言人後續發出聲明表示：「我們正努力解決影響Azure Front Door的問題，該問題正衝擊部分服務的可用性。客戶應持續查看其服務健康狀態警示，關於此問題的最新更新可在Azure服務狀態頁面上找到。」

到目前為止，此次Azure服務的故障規模與持續時間，相比上週AWS發生的服務大規模中斷事件，似乎較為輕微，但依然凸顯若僅將服務佈署在單一網路基礎架構環境，可能會造成不少影響與相關經濟損失。

