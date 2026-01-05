邁入2026年，AI市場的整併傳聞似乎沒有停歇的跡象。The Information網站取得消息指稱，OpenAI有意在今年收購社群圖庫平台Pinterest，若此傳聞成真，將是OpenAI成立以來規模最大的一筆收購案。

2026年最大併購案？傳OpenAI將收購Pinterest，強化電商與廣告佈局

為什麼是Pinterest？圖庫資料與變現能力的雙重考量

報導分析，OpenAI之所以對Pinterest感興趣，主要著眼於三大關鍵資產：海量的圖像資料庫、現有的廣告基礎設施，以及已建立成熟的商家合作關係。

Pinterest本質上是一個「數位剪貼簿」，用戶在平台上收藏了數以億計帶有標籤、描述與連結的圖片。這對於擁有DALL-E (圖像生成) 與Sora (影片生成) 的OpenAI來說，無疑是訓練多模態模型 (Multimodal AI) 的高品質「金礦」。

此外，Pinterest的功能與OpenAI的生成式工具有高度互補性，能協助OpenAI快速補足在線上購物 (Online Shopping) 與廣告投放領域的不足，進而更有底氣與Google等競爭對手展開全面對抗。

市值175億美元，創辦人掌握關鍵票權

目前Pinterest的股價維持在25美元左右 (與2023年初的股價相近)，公司市值約為175億美元。

而Pinterest的共同創辦人Ben Silbermann與Paul Sciarra目前仍掌握公司約三分之二的投票權股份。由於Ben Silbermann已於2022年中卸任執行長，不再參與日常營運，外界推測這可能增加了他出售公司的意願。

雖然Pinterest近期也積極導入對話式搜尋等AI功能，試圖與ChatGPT抗衡，但分析師認為，對OpenAI而言，直接「買下」比「競爭」更具戰略價值。

分析觀點：數據就是新石油，變現才是硬道理

筆者認為，這則傳聞並非空穴來風。回顧過去兩年，OpenAI為了獲取訓練數據，已經先後與Reddit等平台達成授權協議。Pinterest擁有的是「結構化」的圖像數據 (圖片+文字描述+用戶意圖)，對於OpenAI訓練下一代AI理解真實世界至關重要。

另一方面，OpenAI目前雖然在技術上領先，但在商業模式上仍高度依賴訂閱制與API存取費用。若能併購Pinterest，將能直接繼承其成熟的導購 (Affiliate) 與廣告系統，並且將ChatGPT龐大的流量轉化為實際的電商營收，更可向投資人證明AI是能賺大錢的。

