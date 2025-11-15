代表英國獨立勞工的IWGB (Independent Workers of Great Britain) 工會稍早正式對知名遊戲開發商Rockstar Games提起法律訴訟，指控該公司涉嫌「破壞工會」 (union busting)。這起爭議源於開發《俠盜獵車手VI》 (Grand Theft Auto VI,GTA VI) 的Rockstar Games，在上個月解僱了數十名正試圖組織工會的員工。

英國工會IWGB正式提告Rockstar Games，指控惡意解僱30多名員工涉嫌「破壞工會」

工會：解僱行為構成「受害化」，談判遭拒

IWGB在聲明中指出，工會曾多次試圖與Rockstar Games會面，希望透過談判解決爭議，但遭到工作室拒絕，因此決定訴諸法律。IWGB表示：「我們已代表索賠人對 Rockstar提出了正式法律索賠。」

工會認為，這些解僱行為「構成了與工會活動相關的受害化與集體解僱」。消息指稱，所有遭Rockstar Games解僱的員工，均為IWGB遊戲工作者工會Discord伺服器的成員。

IWGB主席Alex Marshall強調，工會將動員各案工作者與法律專家進行全面辯護。他警告：「像Rockstar Games這樣的雇主最好了解，工會Discord伺服器等私人空間是受到保護的，且公司的合約條款不能凌駕於英國法律之上。」Alex Marshall補充，工會將不會被嚇倒。

Rockstar Games：解僱因「嚴重不當行為」洩漏機密

面對指控，Rockstar Games則堅持解僱這30多名員工是基於「嚴重不當行為 (gross misconduct)，且別無其他原因」。公司指控這些員工涉及「在公共論壇上散佈與討論機密資訊」。

值得注意的是，Rockstar Games上週才剛宣布將其旗艦大作《俠盜獵車手VI》再度延後六個月推出 。

距法定認可僅一步之遙，組織核心遭清洗？

根據報導，一個名為「Rockstar Games Workers' Union」的團體，實際上已招募了超過10%的Rockstar Games英國員工加入。這一數字至關重要，因為它是申請英國法定認可 (statutory recognition) 的門檻之一；若獲批准，政府將能強制Rockstar Games承認該工會。

報導指出，該工會原定在幾週後就要正式宣布成立，但在那之前，Rockstar 據稱解僱了大部分的組織委員會成員 。

